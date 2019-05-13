Diken

Yaramazlara biraz batar!

Vakıfbank’ın net karı yüzde 40 düştü

Vakıfbank’ın ilk çeyrek net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 düşüşle 651.2 milyon liraya geriledi.

Fotoğraf: Twitter

Bankadan cuma günü KAP’a yapılan açıklamaya göre Vakıfbank’ın kredileri ise 2018 sonuna göre yüzde 11 artışla 258.1 milyar liraya çıktı.

Reklam

Reuters: Türk kamu bankaları bir haftada 4.5 milyar dolar satmış

Reuters duyurdu: Kamu bankaları geceyarısı 1 milyar dolar satmış

Hazine, kamu bankaları için 3.7 milyar avro tutarında DİBS ihraç edecek

VakıfBank genel müdürü: Ekonominin tüm yükü kamu bankalarının üstünde

SON HABERLER

‘100 bin öğretmen açığı var’ diyen CHP’ye bakandan yanıt: Yeni atama yok

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, devlet okullarında ek ders ücreti karşılığı çalışan ve beş yılını tamamlayan ücretli öğretmenlerin atama taleplerini içeren soru önergesini Milli Eğitim Bakanlığı’na yöneltti. Önergeyi yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 5 bin öğretmenin önceki dönemde atandığını, yeni atama olmayacağını söyledi.

CHP’li Kaftancıoğlu: Büyük mitingler yapmayacağız, ev ev gezeceğiz

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 23 Haziran’da yeniden yapılacak İstanbul seçimi için izlenecek taktiği anlattı: “Ekrem İmamoğlu mağdur edilirken asıl mağdur edilmek istenenin İstanbul halkı olduğunu anlatacağız. 31 Mart’tan önce yaptığımız gibi bire bir temaslarla olacak, yine büyük mitingler yapmayacağız, büyük toplanmalar olmayacak.”

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...