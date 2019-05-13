Vakıfbank’ın net karı yüzde 40 düştü

Vakıfbank’ın ilk çeyrek net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 düşüşle 651.2 milyon liraya geriledi.

Fotoğraf: Twitter

Bankadan cuma günü KAP’a yapılan açıklamaya göre Vakıfbank’ın kredileri ise 2018 sonuna göre yüzde 11 artışla 258.1 milyar liraya çıktı.