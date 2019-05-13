Vakıfbank’ın net karı yüzde 40 düştü

Vakıfbank’ın ilk çeyrek net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 düşüşle 651.2 milyon liraya geriledi.
Bankadan cuma günü KAP’a yapılan açıklamaya göre Vakıfbank’ın kredileri ise 2018 sonuna göre yüzde 11 artışla 258.1 milyar liraya çıktı.
Yaramazlara biraz batar!
Vakıfbank’ın ilk çeyrek net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 düşüşle 651.2 milyon liraya geriledi.
Bankadan cuma günü KAP’a yapılan açıklamaya göre Vakıfbank’ın kredileri ise 2018 sonuna göre yüzde 11 artışla 258.1 milyar liraya çıktı.
DSP’nin 31 Mart’ta İstanbul’da belediye başkan adayı olan Muammer Aydın yarıştan çekildiğini açıkladı.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, devlet okullarında ek ders ücreti karşılığı çalışan ve beş yılını tamamlayan ücretli öğretmenlerin atama taleplerini içeren soru önergesini Milli Eğitim Bakanlığı’na yöneltti. Önergeyi yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 5 bin öğretmenin önceki dönemde atandığını, yeni atama olmayacağını söyledi.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 23 Haziran’da yeniden yapılacak İstanbul seçimi için izlenecek taktiği anlattı: “Ekrem İmamoğlu mağdur edilirken asıl mağdur edilmek istenenin İstanbul halkı olduğunu anlatacağız. 31 Mart’tan önce yaptığımız gibi bire bir temaslarla olacak, yine büyük mitingler yapmayacağız, büyük toplanmalar olmayacak.”
Bingöl’ün Kiğı ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK’lılar arasında çıkan çatışmada iki asker yaralandı.
Nar Kadın Dayanışması, ekonomik krize ve yoksullaşmaya karşı Antalya’da takas pazarı kurdu.