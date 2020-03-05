Vakıfbank’ın borçlanma limiti artırılıyor

Vakıfbank yurt içinde ihraç edeceği borçlanma araçlarının, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nezdindeki tedavül limitinin 17 milyar liraya yükseltilmesine yönelik başvurular için genel müdürlüğe yetki verdi.

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Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki açıklaması şöyle: “Bankamız Yönetim Kurulunun kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen koşullar ve şekil şartlarına uygun olarak yurtiçinde ihraç edilecek Bankamız borçlanma araçlarının, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdindeki tedavül limitinin 17.000.000.000 TL’ye yükseltilmesi için gerekli başvuruların yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.”

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Tedavül limiti, bankanın satabileceği borç senetlerinde (tahvil) herhangi bir anda tedavülde bulunacak azami tutarı ifade eder. Bankanın tahvil satış limiti daha yüksek olsa dahi tedavül limitini geçemez.

Vakıfbank’ın yüzde 58.51’lik hissesi Aralık 2019’da Hazine’ye devredilmişti.