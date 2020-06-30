Vakıfbank yurt içinde 30 milyar liraya kadar borçlanacak

Vakıfbank yurt içinde farklı vadelerde lira cinsi azami beş yıl vadeli toplam 30 milyar liraya kadar borçlanma aracı ihracı için genel müdürlüğü yetkilendirdi.

Fotoğraf: Twitter

Bankadan dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderdiği açıklamada söz konusu ihraçlar kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu’na gerekli başvuruların yapılması için genel müdürlüğe yetki verildiği belirtildi.

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Son olarak, Vakıfbank’ın yurt içinde ihraç edeceği borçlanma araçlarının, tedavül limiti mayıs ayında yükseltilmişti.

Vakıfbank’ın yüzde 58.51’lik hissesi Aralık 2019’da Hazine’ye devredilmişti.