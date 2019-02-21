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Yaramazlara biraz batar!

VakıfBank kredi faiz oranlarını düşürdü

VakıfBank, konut, taşıt ve bireysel ihtiyaç kredi faiz oranlarında indirime gittiğini duyurdu.

Fotoğraf: Twitter

VakıfBank, kısa bir süre önce de KOBİ’lere sunduğu özel kredi paketleriyle faiz oranlarında indirime gitmişti

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AA’nın geçtiği habere göre, banka 1,5 milyon TL’ye kadar olan konut kredilerinde aylık faiz oranını yüzde 1,63’ten yüzde 1,49’a indirdi.

İkinci el ve sıfır araçlarda, taşıt kredilerinde de indirime giden banka, yüzde 1,72 olan aylık faiz oranını yüzde 1,55’e çekti. 

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VakıfBank’ta indirim öncesinde aylık yüzde 1,77’den başlayan bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranı ise yapılan değişiklik sonrasında yüzde 1,59’dan başlayan oranlara indirildi.

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