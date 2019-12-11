Diken

Yaramazlara biraz batar!

Vakıfbank hisselerinin Hazine’ye devri tamamlandı

Vakıfbank’ta Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün idare ve temsil ettiği yüzde 58.51’lik hissenin devir işlemlerine ilişkin süreç bugün itibariyle tamamlanırken, bankanın yüzde 58.51’lik hissesi Hazine’ye devredildi.

Banka açıklamayı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptı.

Reklam

Bankanın Hazine ve Maliye Bakanlığı’na devredilecek olan hisseleri, 2.5 milyar lira olan banka sermayesinin 1 milyar 463 milyon liralık kısmını oluşturuyor.

Devir işlemi muhalefetteki partilerce eleştirilirken, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Milletin elindeki son gümüşler birer birer fona devrediliyor” demişti.

Muhalefetten Vakıfbank’ın devrine tepki: Deniz bitince ikinci perde başladı

Vakıfbank’ın yüzde 58.5’lik hissesi Hazine’ye devredildi

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...