Vakıfbank hisselerinin Hazine’ye devri tamamlandı

Vakıfbank’ta Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün idare ve temsil ettiği yüzde 58.51’lik hissenin devir işlemlerine ilişkin süreç bugün itibariyle tamamlanırken, bankanın yüzde 58.51’lik hissesi Hazine’ye devredildi.

Banka açıklamayı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptı.

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Bankanın Hazine ve Maliye Bakanlığı’na devredilecek olan hisseleri, 2.5 milyar lira olan banka sermayesinin 1 milyar 463 milyon liralık kısmını oluşturuyor.

Devir işlemi muhalefetteki partilerce eleştirilirken, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Milletin elindeki son gümüşler birer birer fona devrediliyor” demişti.