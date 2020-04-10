Vakıf üniversitesi öğrencileri, ‘corona’ nedeniyle dönem taksidinin ertelenmesini istiyor

Vakıf üniversitelerinde okuyan öğrenciler, yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını koşullarında rutin devam eden dönem taksitlerinin ertelenmesi ve indirim yapılması için Yüksek Öğretim Kurumu’na (YÖK) e-mail gönderme kampanyası başlattı.

Twitter’da ‘#CanımızlaTaksitÖdeyemeyiz’ etiketiyle gündem oluşturan Öğrenci Sendikası, uzaktan eğitimin üniversitelerin masraflarının azalması manasına geldiğini belirterek, üniversite çalışanlarının maaşının düzenli ödenmesine devam edilmesi koşuluyla; ‘dönemlik taksitlerin salgınla ilgili olağanüstü durum sona erdiği ay faiz olmadan ödenmek üzere ertelenmesini’ istedi.

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Üniversitelerin masraflarının azalması nedeniyle taksitlerde indirime gidilmesi de talep edilirken, ‘taksitlendirilmiş dönem ödemelerinin bu dönem başında uygulanan faizlerinin iptal edilmesi’ istendi.

Dönem başında ödemelerini taksitlendiren öğrencilerin, ödeme zamanı geldiğinde sezon başındaki nakit ödeme ücreti baz alınarak ödeme yapması isteniyor.

Öğrenci Sendikası, YÖK’e gönderilecek e-mail örneğini de sitesinden paylaştı.

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Covid-19 salgını nedeniyle üniversite eğitimi uzaktan eğitim sistemine taşınmış, AKP üniversitelerde yaz tatilinde telafi eğitimi yapılması içn kanun teklifi vermişi.