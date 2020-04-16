Vakaların yüzde 44’ü, bulaştıran kişide daha belirti bile yokken virüsü kapmış

Çinli bilim insanlarının araştırması, Covid-19 hastalarının yüzde 44’ünün, virüsü, kendilerine bulaşmasına neden olan kişide henüz belirti görülmeden kaptığını ortaya koydu.

Fotoğraf: Reuters

Sonuçları, ‘Nature’ adlı bilim dergisinde yayınlanan araştırma kapsamında, virüsün ortaya çıktığı Çin’de, Guangju kentindeki bir hastaneye, 21 Ocak-14 Şubat arasında yatırılan 94 Covid-19 hastasının verileri incelendi.

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Bu hastalardan, belirti görülmeye başladığı günden itibaren 32 günlük süre içinde, aralıklarla toplam 414 adet boğaz sürüntüsü alındı. Hastaların yarısı erkek yarısı kadındı; yaş ortalaması ise 47. Hiçbiri ağır hasta değildi.

İnceleme ve modelleme sonucunda, vakaların yüzde 44’üne virüsün, onlara bulaştıran kişinin ‘semptom göstermeden önceki döneminde’ bulaştığı saptandı. Bunun, Covid-19 hastalarının, belirti görülmeden önce virüsü bulaştırabileceği gerçeğini bir kez daha gösterdiğine ve sosyal mesafenin önemine dikkat çekildi.

Bilim insanlarının değerlendirmesi şöyle: “Virüsün, semptom görülmeden önceki iki üç günlük süreçte bulaşabildiğini tahmin ediyoruz. Belirti görülmeden önceki bulaşmaya cinsiyet, yaş ve hastalığın nasıl seyrettiği gibi unsurların etki etmediğini saptadık”