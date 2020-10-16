Vakaların son üç gündür artışa geçtiği İzmir’de ‘lokma aşkı’ sosyal mesafeyi hiçe saydırdı

Vaka sayılarının son üç günde yüzde 5 oranında arttığı İzmir’de lokma kuyruğunda görüntülenen bir vatandaş, “Lokma için sosyal mesafeyi hiçe saydım” dedi.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın görüntülediği İzmir sokaklarında maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan pek çok kişi olduğu görüldü.

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Lokma dağıtılan standın önündeki kalabalık sıraya giren vatandaşlardan biri, “İnsanlar maskeyi umursamadığı için vakalar yükseliyor. Eğlence yerlerinde yan yana ve maskesizler. Ben de sıradayım ama sosyal mesafe yok. Lokma yemek için sosyal mesafeyi hiçe saydım” dedi.

Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzm. Dr. Ülkümen Rodoplu İzmir’de bir önceki haftaya oranla artış olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti: “Aslında insan yaradılış olarak olumsuzluğa odaklanamıyor. Depremle yaşamak istemiyor, kazaları düşünerek yaşamak istemiyor. Dolayısıyla olumsuzluğu görmezden gelip halının altına itmek istiyor.”

Sosyal mesafe kuralına alışılması gerektiğinin altını çizen Rodoplu şunları söyledi: “Bu virüs insandan insana geçiyor ve başka bir kaynak yok. 1.5 metrelik mesafeye artık adapte olmak zorundayız. Yapılan çalışmalara göre bunun 2021’de de devam edeceği öngörülüyor. Maske olmazsa olmazımız. Rahat nefes alamıyorlar, engel gibi geliyor ve maske takmıyorlar. İnsanların şunu bilmesi gerekiyor ki Covid-19 ciddi bir hastalık. İçimize girdiğinde ne yapacağını kestiremiyoruz. Bu hastalığı geçiren kişilerin yüzde 50’si hastalığı geçirdiğinin farkında değil. Hasta olduğu halde her yerdeler. Sıraya giriyorlar, toplu taşıma araçlarına biniyorlar…”