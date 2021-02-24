Vakaların arttığı Tokat’ta ek kısıtlamalar getirildi: 10 gün nikah yapılmayacak, hayvan pazarları kapanacak

Covid-19 vaka sayılarının arttığı Tokat’ta ek kısıtlamalar getirildi. 10 gün boyunca düğün ve nikahlar yapılmayacak; hayvan pazarları kapanacak. Çok işçi çalıştıran yerler ve pazar yerlerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması yapılacak.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Vali Ozan Balcı, bugün toplanan il umumi hıfzıssıhha kurulunun bazı kararlar aldığını söyledi.

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Ülke genelinde salgının seyrine ilişkin sağlık bakanının açıklamalarına değinen Balcı şöyle devam etti: “Tokat 100 bin kişiye düşen oranda ilk 10’da. Biz buna, ‘Bana ne’ diyemeyiz. 1 Mart’tan itibaren yeni normale dönülüyor. Bu konuda il umumi hıfzıssıhha kurullarına yetki verildi. Yeni normale dönebilmemiz için, esnafımıza daha fazla yardımcı olabilmemiz için bu mücadeleyi daha yoğun olarak yürütmek zorundayız. Bizim hemşehrilerimizden istediğimiz sayın cumhurbaşkanımızın açıkladığı, sayın içişleri bakanlığımızın yayınladığı genelgeler, il umumi hıfzıssıhha kurullarının aldığı kararlara titizlikle uymalarını istiyoruz.

Özellikle hafta sonu yasaklarına dikkat etmelerini istiyoruz. Çok işçi çalıştıran yerler ve pazar yerlerinde HES kodu uygulaması yapılacak. 10 gün boyunca hayvan pazarlarını kapatacağız. 10 gün sahaya bakmamız lazım. Tedbirleri önemsememiz lazım. Düğün ve nikahların 10 gün boyunca yapılmamasını istemiyoruz. Düğünler konusunda vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz.”