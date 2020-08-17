Vakaların arttığı Ankara’da yeni kısıtlama ve yaptırımlar getirildi

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 önlemleri kapsamında kent için dokuz yeni karar aldı.

Fotoğraf: AA

Valiliğin yazılı açıklamasında, kurulun bugün vali Vasip Şahin başkanlığında toplanarak yeni kararlar aldığı belirtildi.

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Açıklamada, daha önce vatandaşların yedi günlük izolasyon şartına uyup uymadığının kaymakamlık ve kolluk kuvveti tarafından kontrol edilmesine karar verildiği anımsatılarak bazı kişilerin bu yükümlülüklerini ihlal ettiği kaydedildi.

Elektronik denetim gelebilir

Kurulun aldığı yeni kararlar şöyle:

*İlgili birimler arasında koordinasyon tesis edilerek, Covid 19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının, elektronik imkanlarda dahil olmak üzere her türlü tedbir alınarak muhakkak sağlanması

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*Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde ‘Mahalle Denetim Ekiplerinin’ oluşturulmasına, bu ekiplerin mahallelerinde tespit edilen ve karantinaya alınan kişileri birebir takip etmelerinin sağlanması

Mahalle bazında denetim

*Bu ekiplerin yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütebilmesi için mahalle denetim ekiplerinde; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimlerimizin personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerin ve kolluk personelinin görevlendirilmelerinin sağlanması.

*Taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılması.

65 yaş üstüne yeni kısıtlama

*65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın düğün, cenaze, taziye, pazaryeri, sosyal faaliyetler vb. gibi topluca bulunulan alanlara girmelerinin kısıtlanması.

*Sokak düğünlerinde düğün süresinin azami iki saat olarak belirlenmesi ile toplu yemek verilmesinin yasaklanmasına, diğer ayrıntı ve usullerin kaymakamlıklarca belirlenmesi.

* Hayat eve sığar (HES) uygulamasının tüm kamu kurumlarında randevu talepleri öncesi ve kamu kurumlarına girişlerde kullanılması.

İzolasyona uymayana ceza

*Kurulumuzun 10/06/2020 tarih ve 2020/46 sayılı Kararımızla sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine karar verilmişti. Bu vatandaşlarımızın toplu ulaşım araçlarının yoğun olduğu zamanlarda (trafiğin pik yaptığı saatlerde) bu araçları kullanmamalarının tavsiye edilmesine, bu hususun ilgili kurumlarca basın yayın organları ve sosyal medya aracılığıyla vatandaşlarımıza duyurulması.

*Yapılan her türlü bilgilendirmeye karşın evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında; Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasının yanı sıra konusu suç teşkil eden eylemlere ilişkin TCK’nın 195’nci maddesi uyarınca gerekli adli işlemlerin başlatılması.