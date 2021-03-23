Vakalardaki artış, risk haritasını ‘kızarttı’: Şu an tek mavi il var

EFE SÖNMEZ

Normalleşmenin başladığı mart ayının ilk haftasından bu yana artan vaka sayıları, ‘risk haritası’nın ‘kızarmasına’ neden oldu.

Fotoğraf: AA

Sağlık Bakanlığı, mart ayının başından itibaren kentleri risk grubuna göre dört farklı renge ayırdı. Kentler, haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayısına göre ‘çok yüksek riskli’, ‘yüksek riskli’, ‘orta riskli’ ve ‘düşük riskli’ olarak tanımlandı.

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Mavi (100 binde 10’un altı), Sarı (100 binde 11-35 arası) Turuncu (100 binde 36-100 arası) Kırmızı (100 binde 100’ün üstü.)

Grafik: Sağlık Bakanlığı

İlk haritanın açıklandığı 1 Mart’ta 14 kent düşük riskliyken, ülkenin çoğunluğu orta riskliydi. En büyük üç kent, İstanbul, Ankara ve İzmir ise yüksek riskli olarak tanımlandı.

Bakanlık, her hafta il bazlı vaka sayılarını açıklamaya devam etti ancak kentler risk haritasına göre sınıflandırılmadı. Hükümet, mevcut önlemlerin bir süre devam edeceğini duyurdu.

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Grafik: Diken

Diken’in bakanlık verilerini baz alarak hazırladığı haritaya göre değişim şöyle:

Çok yüksek riskli kent sayısı 17’den 38’e yükseldi.

Yüksek riskli kent sayısı 22’den 31’e çıktı.

Orta riskli il sayısı 28’den 11’e düştü.

Düşük riskli kent sayısı 14’ten bire düştü.

Kentlerin rengi

1 Mart itibariyle mavi iller: Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

Bugün itibariyle mavi iller: Şırnak

1 Mart itibariyle sarı iller: Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

23 Mart itibariyle sarı iller: Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Hakkari, Bitlis, Van, Muş, Kars.

1 Mart itibariyle turuncu iller: İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Yalova, Artvin, Ardahan.

23 Mart itibariyle turuncu iller: Bursa, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Manisa, Aydın, Afyon, Isparta, Denizli, Muğla, Burdur, Karaman, Mersin, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Sivas, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Ardahan.

1 Mart itibariyle kırmızı iller: Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

23 Mart itibariyle kırmızı iller: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Konya, Antalya, Aksaray, Niğde, Kayseri, Ankara, Çankırı, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Artvin, Erzincan, Malatya, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Iğdır.