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Yaramazlara biraz batar!

Vakalar artınca Ankara’daki hastanelerde yeni önlemler alındı

Covid-19 vaka sayısının yeniden artması nedeniyle Ankara’da hastanelerde yeni önlemler alındı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın aktardığına göre, İl Sağlık Müdürlüğü 28 Temmuz’da değerlendirme toplantısı yaparak hastaneye yatırılacak yeni vakalar için kararlar aldı.

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Buna göre hastanelerde klinik servis yatağı sayısının en az yüzde 50’si, boş yoğun bakım yataklarının ise tamamı Covid-19 hastalarına ayrılacak.

Ayrıca, elektif cerrahi vaka alımları ikinci bir talimata kadar durdurulacak, elektif dahili yatışlar ertelenecek. 

Son bir haftadır Türkiye genelindeki vaka sayısı 1000’e yaklaşmaya başlamıştı.

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