Vakalar artınca Ankara’daki hastanelerde yeni önlemler alındı

Covid-19 vaka sayısının yeniden artması nedeniyle Ankara’da hastanelerde yeni önlemler alındı.
AA’nın aktardığına göre, İl Sağlık Müdürlüğü 28 Temmuz’da değerlendirme toplantısı yaparak hastaneye yatırılacak yeni vakalar için kararlar aldı.
Buna göre hastanelerde klinik servis yatağı sayısının en az yüzde 50’si, boş yoğun bakım yataklarının ise tamamı Covid-19 hastalarına ayrılacak.
Ayrıca, elektif cerrahi vaka alımları ikinci bir talimata kadar durdurulacak, elektif dahili yatışlar ertelenecek.
Son bir haftadır Türkiye genelindeki vaka sayısı 1000’e yaklaşmaya başlamıştı.