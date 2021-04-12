Vaka sayısını azaltmak için ‘dinlendirme’ formülü

2 Mart’ta başlayan ‘kontrollü normalleşme’nin ardından kontrolden çıkarak 60 bine dayanan günlük vaka sayısını, turizm sezonu öncesi 10 bine çekmek için Ramazan boyunca ‘dinlendirme’ formülü uygulanabilir.

Fotoğraf: Reuters

‘Normalleşme’nin hemen öncesi 1 Mart’ta 9 bin 891 olarak kayda geçen vaka sayısı, dün 50 bin 678 açıklandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya göre Türkiye geneline göre çok daha kötü durumda olan İstanbul’da ise vaka sayısının mart başına göre 10 kat arttığı bildirilmişti.

Hürriyet’ten Nuray Babacan ve Erdinç Çelikkan’ın haberine göre turizm sezonu açılmadan önce vakaların kontrole alınması için yeni tedbirler gündeme geldi.

Önceki uygulamalara benzer şekilde ‘kapatma’ veya sosyal hareketlilik dışında üretim ve dağıtım zincirinin de durdurulduğu ‘tam kapanma’ seçeneklerini değerlendiren uzmanlar, bugünkü bilim kurulu toplantısında konuyu ele alacak ve yarınki bakanlar kurulu toplantısı öncesi önerilerini aktaracak.

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Bu noktada ‘dinlendirme’ adı verilen bir formülün öne çıktığı belirtildi. Bunda şu kısıtlamaların değerlendirildiği kaydedildi:

Hastanelerdeki doluluk oranlarının artmasına paralel olarak iftar ve sahur vakitleri başta olmak üzere hareketliliğin azaltılması, vaka sayısının düşürülmesi amacıyla önümüzdeki bir aylık dönemde toplu ziyaretler yasaklanacak.

Özellikle Ramazan Bayramı’nda ilden ile geçişin önlenmesi amacıyla şehirlerarası seyahatlere kısıtlamaların getirilmesi, hafta sonu ve hafta içi belli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasaklarının iftar ve sahur saatleri dikkate alınarak sürelerinin değiştirilmesi gündemde olacak.

Bununla birlikte kafe, restoran, lokanta ve AVM’lerin yemek bölümlerinin ramazan boyunca sadece paket servis şeklinde hizmet vermesi de konuşulan seçenekler arasında olacak.

Kamuda kademeli mesaiye geçişten toplu iftarların ve sahurların yasaklanması, aile ve akraba ziyaretlerinin kısıtlanması da düşünülen formüller arasında.

Çok yüksek riskli illerde yüz yüze eğitime 8’inci ve 12’nci sınıflar haricinde ara verilmesi de düşünülüyor. Ramazanda yüz yüze eğitime ara verilmesiyle öğretmenlerin aşılama oranının arttırılması da amaçlanıyor.

65 yaş üstü ve 20 yaş altına dönük sokağa çıkma saatlerinde değişiklik yapılabileceği de belirtiliyor.

Uzmanların hedefi, yeni tedbirlerin etkisiyle nisan sonunda vakaların gerilemeye başlaması. Mayıs ayının ikinci yarısından sonra vakaların 20 binlere ineceği düşünülüyor. Yaz aylarında ise ‘kırmızı kodlu’ ülkeler arası girmemek için hedefin en fazla 10 binli vaka seviyesinde kalmak olduğu belirtildi.