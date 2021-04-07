Vaka sayısında ilk beşteyiz: Aktif vaka sayısı 400 bine dayandı

Türkiye, salgındaki en zorlu dönemlerinden birini yaşarken, hem vaka hem de ölüm sayılarında artış devam ediyor. Dünyada ise vaka sayısında ilk beşteyiz.

Fotoğraf: AA

Türkiye’de dün açıklanan 49 bin 584 vaka, salgının başından beri günlük olarak görülen en yüksek vaka sayısı oldu.

Reklam

Worldometers’ın verilerine göre, halen tedavi görenleri ifade eden aktif vaka sayısı, dün itibariyle 387 bin 43’e ulaşarak rekor seviyeye çıktı. Mart ayının başında aktif vaka sayısı 100 bin seviyesindeydi.

Aktif vaka sayısının artışı…

Günlük vaka sayısı ve aktif vaka sayılarındaki rekor artışa rağmen, ölüm sayısı Aralık 2020’de görülen 259 seviyesine ulaşmadı. Ancak can kaybı sayısı aralık ayından bu yana ilk kez dün 200’ün üzerine çıkarak 211’e ulaştı.

Dünyada neredeyiz?

Türkiye, dün en çok vaka bildiren dördüncü ülke oldu. 1.3 milyar nüfuslu Hindistan, dün 115 bin vaka bildirdi. İkinci sıradaki Brezilya 82 bin, ABD 62 bin vaka bildirdi. Türkiye, aktif vaka sayısında ise yedinci sırada bulunuyor.

Reklam

Avrupa kıtasındaki ülkeler arasında dün en yüksek vakayı 13 bin 276’yla Ukrayna izledi. Almanya 9 bin 600 vakayla ikinci, Rusya ise 8 bin 328 vakayla üçüncü sırada. Türkiye, dünkü vaka sayısıyla kıtada en çok vaka bildiren ülke oldu.