Vaka sayısında hesap tutmadı ama ‘normalleşme’de geri adım atılmayacak

Vaka sayılarındaki artış bayram öncesi tahminlerin üstünde. Halkın virüsle ilgili yanlış algısı ‘yeni normal’ sürecinde tedbirlere yeterince uymamasına neden oluyor.

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Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun bayramdan sonraki haftalarda günlük vakaların 500 civarında olacağına ilişkin hesabı tutmadı. Halen 800-900 bandında olan günlük vaka sayısı, hesaplamalarda yüzde 40’lık bir sapma olduğunu işaret ediyor.

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Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine hükümet bu sapmaya rağmen ‘normalleşme’de geri adım atılması yerine kurallara uyulmasının sağlanması gerektiği görüşünde. Bunu yapmak için denetimlerin arttırılması ve bu konudaki kampanyaların artırılması hedefleniyor.

Öte yandan, uzmanların görüşüne yer verilen haberde, normalleşme sürecinde ‘virüsün hastalık yapma yeteneğinin azaldığı, sıcak havanın bulaşmayı engelleyeceği ve salgının sona yaklaştığı’ algısının halkta gevşeme nedenleri olarak öne çıktığı tespiti yapıldı.

Uzmanların görüşüne göre önümüzdeki hafta ortasında günlük vaka sayısı 1100 civarına çıkabilir.