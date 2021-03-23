Vaka sayısı en çok artan ve azalan kentler açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusta en çok vaka artışı ve azalışı görülen kentleri açıkladı.

Fotoğraf: AA

Twitter hesabından paylaşım yapan Koca’nın aktardığına göre en çok vaka artışı görülen iller Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan.

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En çok azalışın görüldüğü kentler ise Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur.

Sağlık bakanı, paylaşımında “Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir” dedi.

Kentlerde görülen vaka sayısına göre risk düzeyinin belirleneceği ve buna göre hangi kısıtlamaların getirileceğine karar verileceği açıklanmıştı.

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Ancak Sağlık Bakanlığı’nın risk haritası son olarak 26 Şubat’ta güncellendi.

Diken’in bakanlık verilerini baz alarak hazırladığı güncel haritada ise çok yüksek risk taşıyan kentlerin sayısındaki artış dikkat çekiyor.