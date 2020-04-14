Vaka sayısı 10 bini aşınca Hindistan’da sokağa çıkma yasağı 3 Mayıs’a kadar uzatıldı

Hindistan’da hükümet Covid-19 vaka sayısı 10 bin eşiğini geçince ülke genelindeki sokağa çıkma yasağı uygulamasını 3 Mayıs’a kadar uzattı.

Fotoğraf: Reuters

Kararı Başbakan Narendra Modi, TV’deki halka sesleniş konuşmasıyla duyurdu.

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1.3 milyar nüfuslu ülkede halihazırda üç haftadır sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu.

Dünyanın geri kalanına virüsü yaymamak için bu kararı aldıklarını ifade eden Modi, yasakların vaka sayısının görece az olduğu bölgelerde gelecek hafta kısmen de olsa gevşetilebileceğini dile getirdi.

Ülkede 10 bin 363 vaka açıklanırken, 339 kişi ‘corona’dan hayatını kaybetti.

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Rakamlar ABD, İtalya ve İspanya gibi ülkelerle kıyaslandığında çok düşük kalsa da uzmanlar, Hindistan’da çok az sayıda test yapıldığı için gerçek vaka ve can kaybı sayısının açıklanandan çok daha fazla olabileceğini söylüyor.

Başbakan Moldi, sokağa çıkma yasağı uygulamasından çok faydalandıklarını belirtse de, bununla beraber 2.9 trilyon dolarlık ekonominin durma noktasına gelmesiyle işlerini kaybedenlere kısa vadede sağlanacak bir yardımdan bahsetmedi.

Dünya Bankası, ‘corona’ sebebiyle Hindistan’da son 40 yılın en düşük büyüme rakamının görülebileceğini açıklamıştı.