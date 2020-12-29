Vaka sayılarındaki gerilemenin yüzde 60’ı İstanbul’da

Vaka sayılarındaki gerilemenin yüzde 60’ının İstanbul’da görüldüğü kaydedilirken, bu oranın Türkiye geneline yayılmadığına dikkat çekildi.
Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre Covid-19 tedbirlerinin sonuçları hükümet toplantılarında değerlendirildi, vakalardaki gerileme de il il analiz edildi.
İstanbul’daki gerilemeyi Ankara, İzmir, Bursa gibi büyükşehirler izlerken Anadolu illerindeki vaka sayısındaki gerileme oranı yüzde 15’lerde kaldı.
Ancak vaka sayısındaki gerilemenin henüz ölüm oranlarına yansımadığı, belirtildi. Ölüm oranlarındaki düşüşün, ocak ayının ilk haftalarında görülmeye başlanacağı değerlendirmesi yapıldı.
Alınan tedbirlerle önemli bir vaka artışı beklenmezken yılbaşı kutlamalarının etkisinin olup olmadığının ayın 10’una doğru görüleceği ifade edildi.