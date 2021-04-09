Vaka sayıları için ‘iyimser’ tahmin

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, vaka sayılarının 15 Nisan’dan sonra düşebileceğini öngördü.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Türkiye Covid-19 salgınında en zorlu günlerini yaşarken, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun Ramazan ayında alınabilecek ek önlemleri görüşmek üzere hafta başı toplanması bekleniyor. Öneriler cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında değerlendirilecek.

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Halihazırda, Ramazan ayı boyunca tüm yurtta kafe ve restoranlar paket servis usulü çalışacak, mekanda oturmak yasak olacak. Haftaiçi belirli saatten sonra ve haftasonu tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

‘Endişeli değiliz’

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Türkiye’nin şu an üçüncü pikin zirvesinde olduğunu, daha önce ek önlemlerin alınması nedeniyle Ramazan ayında insanların hareketinin biraz azalacağını ifade etti.

Doçent, şöyle devam etti: “Bazı ek kısıtlamalarla birlikte vakalar ayın 15’inden sonra düşecektir. Aşılama arttıkça vakaların azalışı daha da devam edecektir. ‘Çok endişeli miyiz…’ Değiliz açıkçası. Çünkü ikinci pikte bundan daha az vaka olmasına rağmen hastanelerimizin yükü çok fazlaydı, kayıplarımız da çok fazlaydı; çünkü ağır vakamız çok fazlaydı.”

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Aşının önemi

Savaşçı, hastalığın özellikle yaşlı popülasyonda daha hafif seyrettiğini, gençlerin daha çok hastanelere başvurduğun belirterek şunları kaydetti: “Bunun da nedeni, hem gençlerin daha çok hareketli olması hem de aşısız olmaları. Aşının her ne şartta olursa olsun ekstra koruyucu olduğunu ve kişilerin hastalığı asemptomatik veya çok hafif atlattığını tespit etmiş durumdayız.”