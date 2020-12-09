Vahşi yaşamı korumada paranın çoğu ‘karizmatik’ hayvanlara gidiyor; omurgasızlar ihmal ediliyor

Avrupa Birliği’nin çevre ve iklim hareketi programın, vahşi yaşamı korumada aslan payının ‘karizmatik‘ hayvanlara ayrıldığını, omurgasızların görmezden gelindiğini ortaya koydu.

Fotoğraflar: Unsplash

Programın analizine göre, sağlıklı bir ekosistem için hayati önem taşıyan omurgasızlara yeterince bütçe ayrılmazken, kuşlar ve memelilerin kayırıldığı görüldü.

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Rapora göre vahşi yaşamı korumak için ayrılan fon ‘popülerlik yarışı’na dayanıyor. Omurgalı hayvanlar her bir tür için omurgasızlara kıyasla 500 kat daha fazla fon alıyor.

AB Habitat Direktifi doğrutusunda boz ayılar, kurtlar, balaban kuşları, Avrasya vaşağı koruma dünyasının Hollywood yıldızları; neredeyse bütün omurgasızlara ayrılan paranın tamamı kadar alıyorlar.

Araştırmaya göre bu durumda örümcek, kabuklular gibi birçoğu ekosistem için hayati değere sahip ve çok daha fazla nesli tükenme tehlikesi altında olan ‘az karizmatik‘ hayvanlara daha az fon kalıyor.

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Proceedings B’de yayınlanan makale, koruma çalışmalarında omurgasızların ihmal edildiğini, ‘daha çok göze hitap eden’ kuşlar ve memelilere odaklandığını gösteren son araştırma oldu.

Mağara ekolojisi uzmanı Stefano Mammola liderliğindeki ekip Avrupa Birliği’nin LIFE programının 1992-2018 yılları arasındaki iklim ve çevre hareketi fonlarını analiz etti

Omurgalı hayvanların yüzde 23’ü fon alırken, omurgasızlarında bu oranın yalnızca yüzde 0.06 olduğu ortaya çıktı.

Toplamda omurgalı hayvanlara 970 milyon avro fon ayrılırken omurgasızlara 150 milyon avro harcandı.

Mammola, verilere göre ayılar, kurtlar ve birkaç kuş türünün inanılmaz fonlar aldığını belirterek “Her şey yalnızca birkaç türe gidiyor; Habitat Direktifi’nde sadece bir örümcek birkaç kabuklu türü var, tek bir parazit bile yok” dedi.

Nesli tükenme tehlikesinin bir türe ne kadar para harcandığını etkilemediği görüldü.

“Biyoçeşitliliği korumanın neden bu kadar önemli olduğunu açıklamamız gerekmeyen bir noktaya ulaşmış olmamız gerek” diyen Mammola sözlerini şöyle sürdürdü: “Karizmatik türler kullanılarak insanların ilgisinin çekilmesini anlıyorum. Bunu inkar etmiyorum, ancak bence omurgasızlar dünyasında da pek çok karizmatik tür var. Neyin karizmatik olduğu algısını değiştirmemiz ve var olan geniş çeşitliği göstermemiz gerekiyor.”