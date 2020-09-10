Vahşi yaşam, insanların tahribatı nedeniyle ‘feci durumda’

Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) geniş çaplı raporuna göre yaban hayatı popülasyonu, 50 yıldan kısa bir süre içinde üçte ikiden fazla azaldı.

Raporda, ‘felaket seviyesindeki gerileme’nin hiçbir yavaşlama belirtisi göstermediği belirtilip insanların doğayı daha önce görülmemiş seviyede tahrip ettiği vurgulanıyor.

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WWF yöneticisi Tanya Steele, ormanları yaktığımız, denizlerde aşırı derecede balık avladığımız ve vahşi doğayı tahrip ettiğimiz için yaban hayatının ‘serbest düşüş’te olduğunu söylüyor: “Ev dediğimiz tek yer olan Dünya’yı, sağlığımızı, güvenliğimizi ve hayatta kalmamızı riske atarak mahvediyoruz. Şimdi, doğa bize umutsuzca yardım çağrıları gönderiyor ve zaman azalıyor.’’

Sayılar neyi ifade ediyor?

Raporda, dünya genelindeki habitatlarda korumacı bilim insanları tarafından izlenen binlerce farklı yaban hayatı türüne bakılıyor. Bilim insanları, 1970’ten bu yana 20 binden fazla memeli, kuş, amfibi, sürüngen ve balık popülasyonunun ortalama yüzde 68 azaldığını kaydediyor.

Verileri sağlayan Londra Zooloji Topluluğu’nun (ZSL) koruma direktörü Dr. Andrew Terry’ye göre azalma insan faaliyetinin doğal dünyaya verdiği zararın açık bir kanıtı: “Eğer hiçbir şey değişmezse popülasyonlar kuşkusuz azalmaya devam edecek, yaban hayatını yok olmaya götürecek ve bağlı olduğumuz ekosistemlerin bütünlüğünü tehdit edecek.’’

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Raporda, Covid-19 pandemisinin doğa ve insanların nasıl iç içe olduğuna dair sert bir hatırlatma olduğu belirtiliyor.

Yeni kanıtlar gösteriyor ki eğer acilen doğayı koruma önlemleri alınır ve insanlar gıdaları üretme ve tüketme şeklini değiştirirse, habitat kaybı ve orman tahribatı durdurulabilir.

Doğa kaybı nasıl ölçülüyor?

Yaban hayatı popülasyonlarının azalıp azalmadığına dair bir indeks kullanılan raporda, kaybolan türlerin sayısı veya yok olanlar özellikle belirtilmiyor.

Rapora göre en fazla düşüş tropikal bölgelerd: Sürüngen, amfibi ve kuşlarda yüzde 94’lük bir düşüşle Latin Amerika ve Karayipler dünyada başı çekiyor.

Londra Zooloji Topluluğu’ndan Louise McRae, ‘’Bu rapor küresel resmi inceliyor ve düşüş eğilimlerini tersine çevirmek için bir an önce harekete geçme ihtiyacını gösteriyor” diyor.

Veriler, düşüşü tersine çevirmek ve bunun için ne gerektiğine bakmak adına modelleme çalışması olarak kullanıldı.

Diğer ölçümler, doğa kaybı hakkında neler söylüyor?

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından derlenen nesli tükenen canlıları araştırma verilerine göre 100 binden fazla hayvan ve bitki türünden 32 binden fazlası yok olmayla karşı karşıya.

2019’da, hükümetler arası bir bilim insanları paneli, 1 milyon türün -bazıları on yıllar içinde olmak üzere- yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu sonucuna varmıştı.