‘Vahşi depolama’: Bodrum’da 5,5 milyon kiloya yakın katı atık doğaya bırakıldı

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Bodrum’un CHP’li belediye başkanı Mehmet Kocadon, bayram süresince 1.5 milyonun üzerinde nüfusu ağırladıklarını ve ‘katı atık sorunu’ nedeniyle, yaklaşık 5 milyon 300 bin kilo çöpü doğaya atmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Kocadon, bayram tatili süresince Bodrum’a 300 binin üzerinde aracın giriş yaptığını 160 bin nüfuslu kentin 1.5 milyondan fazla insanı ağırladığını aktardı.

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Yaşadıkları en önemli sorunun çöp olduğunu vurgulayan Kocadon şunları söyledi: “Sadece bu bayramda 5 milyon 300 bin kilo katı atık çıktı. Yani ilçe on ayrı kentin ürettiği kadar katı atık üretiyor ve hala bir çözüm bulabilmiş değiliz. Bu 45 yıldır devam eden bir süreç. Birkaç kez proje ürettik ama bir türlü hayata geçiremedik. Doğaya bırakılan vahşi depolamayla ilgili çöp sorunu ülkenin ve Türkiye’nin sorunu haline geldi. Hükümetle bir araya gelerek artık bu sorunu çözmemiz gerek. Nüfusunun on katı konuk ağırlayan kentlere gerekirse yeni düzenlemelerle özel statüler verilmeli. Bu tür yatırımlar geciktirilmemeli.”