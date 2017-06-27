Vahşet yine ‘kabahat’ sayıldı: Muğla’da köpeğini araca bağlayıp sürükleyen sürücüye 300 lira ceza

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde köpeğini otomobile iple bağlayıp sürükleyen 66 yaşındaki M.B.’ye 300 lira para cezası kesildi.
DHA’nın haberine göre Zeytinalanı mahallesinde bir köpeğin 48 K 5666 plakalı otomobilin arkasına iple bağlanarak sürüklendiğini görenler aracı durdurdu.
Koruma altına alındı
Vücudunda yaralar oluşan ‘Panter’ adlı köpek kurtarıldı. Olay yerine jandarma çağrılırken, durum Ortaca Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) Başkanı Türkan Dağdelen’e bildirildi. Veterinere götürülerek gerekli tedavisi yapılan Panter, HAYDOS barınağında koruma altına alındı.
300 lira ceza kesilen M.B. serbest
Jandarma, köpeğin sahibi M.B.’yi gözaltına aldı. Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen M.B.’ye Kabahatlar Kanunu’na göre 300 lira para cezası kesildi. M.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.