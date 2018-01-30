‘Vahim sır’ı ortaya çıkaran memur: Hastane ‘memlekete ihanet’ ettiğimi düşünüyor

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İstanbul’daki bir hastanede hamile çocukların polise bildirilmediğini ortaya çıkaran sosyal hizmet uzmanı İclal Nergiz, hastanenin kendisine “Senin yaptığın şey memlekete ihanet oldu” dediğini söyledi.

Küçükçekmece ilçesindeki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 2017’de beş aylık süreçte getirilen 115 çocuğun kayıtlara geçirilmediği ve polise suç ihbarında bulunulmadığı ortaya çıkmıştı. Bu çocuklardan 38’i 15 yaşından küçük.

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Hürriyet’ten Ayşe Arman’a konuşan Nergiz, şu anda şizofreni hastalarının yoğun olarak geldiği Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde çalıştığını söyledi.

Nergiz şöyle devam etti: “Bu ikinci sürgün yerim, üçüncüyü de bekliyorum ama önemi yok, her yerde severek çalışıyorum. Yıldırma politikası bu. ‘Bak görüyorsun biz otoriteyiz, biz ne dersek o olur…’ Ama ben yılacak gibi değilim, şizofreni hastalarıyla çalışmayı da seviyorum.”

‘Hamile çocuklar’ın imam nikahlı olduklarını söyleyen Nergiz, “Bana 10’a yakın çocuk geldi. Bir tanesi gözümün önünden gitmiyor. Suriyeliydi. İkinci doğumunu yapmıştı 16 yaşındaydı. İlk çocuğu da 4 yaşındaydı. 12 yaşında ilk kez anne olmuş yani” diye konuştu.

Nergiz, “Hastanenin size tavrı ne oldu?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Memlekete ihanet ettiğimi düşünüyorlar! Hastanenin imajını mahvetmişim! Ezme ve sindirme politikasıyla karşı karşıyayım. O tutanağı niye tutmuşum? ‘Senin yaptığın şey memlekete ihanet oldu. Adolesan gebeliği mi durdurdun yani?’ dediler. Bu bakış açısıyla yaklaşıyor yönetim. Bir de Sosyal Hizmet birimine hiç bildirmeyen doktorlar var, gerçek sayı 115’in kat kat üstünde…”