Vahim iddia: İstanbul Kurtköy ormanlarında yüzlerce köpek ‘ortadan kayboldu’

EFE SÖNMEZ

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Türkiye kamuoyu, tam 10 gün boyunca Beykoz’daki 70 metrelik sondaj kuyusunda mahsur kalan ‘Kuyu’ isimli köpeğe ve kurtarılış hikayesine odaklanırken, birkaç kilometre uzaklıktaki ilçelerde ‘kaderi‘ni sessizce bekleyen yüzlerce ‘Kuyu’dan habersizdi.

Pendik’teki Kurtköy ormanları ve civarında bugün binlerce köpek yaşıyor. Bunların bazılarını belediyelerin bıraktığı sokak köpekleri, bir bölümünü ise petshop’lardan ‘satın alındıktan’ sonra terk edilen köpekler oluşturuyor.

Ne var ki beslenme konusu, bölgedeki köpeklerin en büyük sorunlarından biri olarak gösteriliyor. Belediyelerin yanısıra gönüllüler de hayvanları besliyor ancak bu ne kadar yeterli, rivayet muhtelif.

Murat Cem Yetkin adlı yurttaş yıllardır haftanın her günü, akşam saatlerinde Kurtköy ve Gebze kırsalındaki besleme alanlarına giderek köpeklere mama veriyor. Facebook’taki 37 bin takipçili ‘Kurtköy Patileri’ sayfasıyla da bölgedeki köpeklerin beslenme ihtiyacını karşılamak için hayvanseverleri teşvik ediyor, yardım kampanyaları düzenliyor.

Ancak bugünlerde Kurtköy’deki tek sorun, köpeklerin beslenmesi değil.

‘Gebze’ye göndermek ölüme eş değer’

Bölgedeki köpeklerin çoğunun son bir yıldır kademeli olarak ‘azaltıldığı’ iddia ediliyor.

Diken’e konuşan Yetkin, İstanbul büyükşehir belediyesi (İBB) ve ‘belediye yalakası‘ olarak tanımladığı kişiler tarafından sistemli olarak bir yıldır köpeklerin bölgeden uzaklaştırıldığını söyledi.

Son üç-dört haftadır bölgede daha geniş çaplı bir ‘toplama’ yapıldığını belirten Yetkin, “(Son toplamayı) Kim yaptı, nasıl yaptı bilmiyorum. 1 Ocak 2017 itibariyle 750-800 köpeğimiz kayboldu” dedi.

Yetkin, köpeklerin Sakarya’nın Karasu, Adapazarı ve Geyve ilçeleri ve Kocaeli’nin Gebze ilçesine bırakıldığını savundu.

“Köpekler öldürülmüyor ama Gebze’nin köylerine ya da diğer bölgelere bırakmak öldürmekle eş değer” diyen Yetkin, nüfusun neden azaltılmaya çalışıldığına dair soruya şu cevabı verdi: “Burası İBB’nin, dolayısıyla AKP’nin yüz karası bir yer. AKP’li insanlar bile gördüklerinde küfrediyor. Buradan muazzam gol yiyorlar. (Köpeklerin yaşam şartları nedeniyle) Çok tepki çektiği için buradaki popülasyonu azaltmaları gerekiyor. Neden? Çünkü burada iplikleri pazara çıkıyor.”

Geçen yıllarda bölgede 3 bin köpek olduğunu aktaran Yetkin, sayının son bir sene içerisinde 2 bine, son iki ay içerisinde ise yaklaşık 1000’e indirildiğini söyledi.

Kocaeli’de durum ne?

Yetkin’i dinledikten sonra, iddianın Kocaeli boyutunu merak ettik. Telefonun diğer ucunda Kocaeli Doğa ve Hayvan Hakları Savunucuları Derneği yöneticisi Tülay Çetin vardı.

Çetin, “Belediyeler genelde sınırların bittiği yerlerde, diğer bölgelere hayvan bırakıyor” diyerek söze başladı.

Ancak Çetin, sahaya sıklıkla çıkan biri olarak Gebze’de kulağında İBB küpesi olan, yani İstanbul’dan getirilen köpek ya da köpekler görmediğini de söyledi.

İBB’yi bu konuda sorumlu görmek konusunda çekinceleri olan Çetin, iddiadan bağımsız olarak belediyelerin ‘çalışma prensibi’ni şöyle anlattı: “Burada bırakılmış köpekleri görüp belediyeye sorduğumuzda, ‘Hayvanların kendisi geçmiş. Köpekler sürü halinde 30 kilometre kilometre kadar gidebilir’ diyorlar. Son yıllarda bazı belediyeler tedavi ettikleri ya da kısırlaştırdıkları köpeklere küpe takmıyor. Kiraladıkları kamyonetlerle de tespit edilemesinler diye sabaha karşı ıssız noktalara bırakıyorlar.”

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi’nden Yasemin Babayiğit de kendilerine resmi bir şikayet gelmediğini söyledi.

Bölgeye dair bireysel gözleminin olmadığını ifade eden Babayiğit, buraya giden yurttaşların “Bir gördüğüm köpeği bir daha göremiyorum” dediğini duyduğunu kaydetti.

Pendik Belediyesi: Diğer belediyeler köpekleri Pendik’e bırakıyor

Pendik Belediyesi, ilçede beş köyün oluşturduğu bölgede yaklaşık 2 bin 500 – 3 bin sahipsiz köpeğin bulunduğunu, altı gün 100 noktada besleme yaptıklarını bildirdi.

Belediye, 2012’den bu yana beş yılda 5 bin 52 köpeği kısırlaştırdıklarını belirterek, diğer belediyelerin, Pendik ilçesine köpek bıraktıklarını kaydetti: “Bahse konu bölge (Köyler bölgesi), etrafı açık ve korunaksız olduğu için çevre ilçelerden kaçak olarak ilçemiz sınırları içerisine sürekli olarak hayvan terkleri yaşanmaktadır. Bölgemize kaçak olarak hayvan bırakan araçlar tespit edilip fotoğraflanarak bağlı oldukları belediyelere resmi yazılar yazılmış ve tekrar etmemesi için gerekli uyarılar yapılmıştır.”

Kendilerinin köpekleri toplayarak çevre ilçelere bırakmadıklarını belirten belediye, iddiaları ‘rant peşinde koşan art niyetli güruhların kasıt içeren girişimleri’ olarak tanımladı.

Belediye, ‘bölgeye dışarıdan kaçak olarak hayvan bırakılmadığı varsayıldığı takdirde köpeklerin bir kısmının doğal yollarla öleceğinden ve yeni doğum gerçekleşmeyeceğinden popülasyonun giderek azalmasının muhtemel bir sonuç olduğunu’ kaydetti.

‘Gebze’ye geçmiş olabilirler’

Peki, eleştiri oklarının hedefindeki İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ne diyor?

Adını vermek istemeyen görevli, “Basın müdürlüğünden izin almalıydınız” dese de iddiayı yalanlamak adına sorularımızı yanıtladı. Belediyenin tüm araçlarının takip sistemi GPRS’le izlendiğini, kent dışına çıkmalarının yasak olduğunu, böyle bir durum gerekirse İBB Başkanı Kadir Topbaş’tan yazılı izin alındığını söyledi.

Görevlinin sözleri, aklımıza Yetkin’in anlattıklarını getirdi. Yetkin, araçların GPRS bilgilerini istediği zaman talebinin karşılanmadığını da laf arasında söylemişti.

İBB yetkilisi, belediyelerinin ‘Avrupa’da dahi olmayan hizmetleri bulunduğunu’ belirterek, “Bunu siyaseten istemeyen, maddi çıkarı olan gruplar var. Karalama amacındalar, iddialar yalan” dedi.

Yetkili, şu bilgiyi verdi: “Gebze sınırında bakımevimiz var. Buraya farklı noktalardan hayvanlar getirilebiliyor. Hepsini kayıt altına alıyoruz. Köpekler sürü psikolojisiyle, toplu olarak farklı ilçelere geçebiliyorlar. Biz hangi ilçeden aldıysak oraya geri bırakıyoruz.”

Peşi sıra 550 hayvan kapasiteli Aydınlı Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi’ne ulaştık. Telefona çıkan görevli, iletişim bilgimizi ve sorularımızı başhekime iletmek üzere not aldı.

Haber yayınlanana kadar geçen 24 saati aşkın bir sürede dönüş olmadı.

‘Köpekler azalmadı’

Bölgede İBB’ye ait diğer bir merkez olan, 750 hayvan kapasiteli Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı’ndan bir yetkiliyse, barınak çevresinde yaklaşık 1000 köpek olduğunu söyledi.

Köpek nüfusunda bir azalma gözlemlemediğini aktaran yetkili, “Bunu sadece bir kişi iddia ediyor. Köpekleri yeterince besliyoruz. İstanbul ile Gebze arasında sadece bir yol var. Köpekler Gebze’ye geçebiliyor” dedi.

Köpeklerin kendi başlarına Gebze’ye geçip geçmediklerini Murat Cem Yetkin’e sorduk.

Yetkin şunu söyledi: “30-40 kilometre yolu hasta ve aç köpekler nasıl yürüsün? Yalan söylüyorlar. Hayvanseverlerin birlik olup ses çıkarması gerekli.”

Köpeklerin akıbeti tam bir muamma.