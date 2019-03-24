Vahap Munyar: ‘Onlar 38 yaşında emeklilik istiyor’

Sohbet sırasında emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusu açılınca Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu noktanın altını çizdi: “Onların ne istediğini, taleplerinin ne anlama geldiğini çoğu kimse bilmiyor. Onlar 38 yaşında emeklilik istiyorlar.“

Bana döndü:“38 yaşında emeklilik olur mu?“

Reklam

O anda 1980’li yılların ortalarını, Turgut Özal’ın Başbakanlığı dönemini anımsadım. Özal Hükümeti, emeklilik yaşının kademeli olarak erkeklerde 65’e çıkarılması için harekete geçmişti. Gazetelerin o günlerdeki manşetleri gözümün önüne geldi: “Mezarda emeklilik.”

Vahap Munyar’ın yazısı