Uzuvları kesilmiş halde bulunmuştu: Kopenhag’daki ceset bir gazeteciye aitmiş

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da kolları, bacakları ve kafası kesilmiş halde bulunan cesedin, İsveçli gazeteci Kim Wall’a ait olduğu açıklandı.

Wall, son olarak, 10 Ağustos’ta söyleşi yapmak için gittiği İsveçli mucit Peter Madsen’in denizaltısında görülmüştü.

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Ceset, pazartesi günü deniz kenarından geçen bir bisikletçi tarafından bulunmuştu.

Suyun yüzeyine çıkmaması için vücudun içindeki hava ve gazın boşaltılmaya çalışıldığını belirten polis, dipte kalması için cesede metal bağlandığını açıklamıştı.

Denizaltının aniden battığını söyleyen Madsen, kendisinin de denize atlayarak kurtulduğunu öne sürmüştü.

İlk ifadesinde İsveçli gazeteciyi canlı halde Kopenhag’a bıraktığını iddia eden Madsen, daha sonra ifadesini değiştirmiş ve ölümün kaza olduğunu, Wall’un cesedini ‘denize gömdüğünü’ söylemişti.

DNA’sıyla uyuştu

Karşılaştırmada, ceset ve deniz altından alınan kan örneklerinin İsveçli gazetecinin DNA’sıyla uyuştuğu belirlendi.

Polis henüz ölüm sebebini belirleyemezken, dalgıçlar daha fazla uzuv bulmak için denizde araştırma yapıyor.

46 yaşındaki mucit Madsen, beş yıldan müebbete kadar cezası olan ‘kasıtsız adam öldürme’yle suçlanıyor

Reuters’a konuşan Madsen’in avukatı, müvekkilinin, suçsuz olduğunu ve Wall’ın ölümünün kaza olduğunu belirttiğini söyledi.

Serbest çalışan Wall, Harper’s Magazine, Guardian, New York Times, Foreign Policy, South China Morning Post, Atlantic ve TIME gibi yayınlara haber yapmıştı.