Uzungöl’de yıkım başlayamadı: Kaçak yapı sahipleri çadır kurup nöbet tutuyor

Trabzon’daki Uzungöl’de bulunan kaçak yapılar günlerdir yıkılamıyor. Yapı sahipleri yedi gün 24 saat nöbete başladı.

Fotoğraflar: DHA

Çaykara ilçesinde bulunan Uzungöl, konumu ve manzarasıyla her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Ancak kaçak binalar nedeniyle Uzungöl’de ‘imar kirliliği’ yaşanıyor. İmar barışı kapsamında başvuru yapan kaçak yapılardan 118’i için yıkım kararı çıkarılmıştı.

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Kaçak yapıların boşaltılması için 5 Ekim’e kadar süre tanınmıştı ama yapılar boşaltılmadı. Bu nedenle yıkım da henüz başlayamadı. Bir grup yapı sahibi, bölgeye çadır kurarak gece-gündüz nöbete geçti.

Turizm işletmecisi Halil inci, 13 gündür nöbetlerinin sürdüğünü belirterek ‘insanların doğanın tahrip edildiğini düşündüğünü, kendilerinin neler yaşandığının sorulmadığını’ dile getirdi.

İnci şöyle devam etti: “İlk etapta 60 yapının yıkılacağını biliyoruz. Toplamda 118 yapı var. Buradaki insanlara bu yıkımların geri dönüş maliyeti 70 milyon civarında. Buradaki insanlar bankadan aldıkları kredilerle burada yapılar yaptı. Bunları yıkmak demek, hayatlarını borç batağına itmek demek.”

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‘Yapıları yıkmak, hayatlarını yıkmaktır’

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Nöbet tutan İhsan Özkan, imar kirliliğinin farkında olduklarını, yasal zemine oturmak istediklerini belirtti: “Yıkımların yapılacağı bu yapılardakiler hayatları boyunca çalışıp borçlanıp bina yaptılar. Bu adamların evlerini, yapılarını yıkmak onların hayatlarını yıkmaktır.”

Turizm merkezi Uzungöl

Çaykara ilçesine 20 kilometre mesafede, 1250 metre rakımlı, Doğu Karadeniz’in gözde turizm merkezi Uzungöl, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ve sazan balığına ev sahipliği yapıyor. Uzungöl’ün 10 kilometre güneyinde 3 bin metre yükseklikteki Holdizon Dağları’nda, Balıklıgöl çevresinde yaya yürüyüş yapılabiliyor, vahşi doğa şartlarında yaban hayatı izlenebiliyor.