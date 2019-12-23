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Yaramazlara biraz batar!

Uzungöl’de kaçak yapıların yıkımı başladı

Trabzon’daki Uzungöl’de bulunan kaçak yapılar bugün sabah iş makineleriyle yıkılmaya başlandı.

Fotoğraflar: DHA

Çaykara ilçesinde bulunan, Karadeniz’in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl’de ‘imar barışı’na uygunsuz kaçak yapılardan bazıları için yıkım, bazılarına da ‘traşlanma’ kararı çıkarılmıştı.

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Kaçak yapıları yıkacak ekip, jandarmalar eşliğinde gece saatlerinde yola çıktı. Ekiplerin bölgeye gittiğini öğrenen kaçak yapı sahipleri de yolu barikatla kapattı.

Polis, ekiplere izin vermeyen kişilere TOMA’yla müdahale etti. Güvenlik güçleri ile yıkım ekiplerini engelleme çalışan vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı. 

Müdahale sonucunda gözaltına alınanların olduğu öğrenilirken, Uzungöl’e araç giriş-çıkışı yasaklandı.

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Valilik şu bilgileri verdi: “Çaykara ilçesi; Uzungöl bölgesinde yıkım kararı verilen 48 yapı tamamen, 17 yapı ise kat eksiltmesi şeklinde olmak üzere toplam 65 yapının 23 Aralık 2019 günü saat 06.00 itibariyle yıkımına başlandı.”

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