Uzungöl’de ‘iyileştirme projesi’ için ihaleye çıkılıyor: 2 kilometre ahşap korkuluk

Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı önemli turizm merkezlerinden Uzungöl’de ‘rehabilitasyon ve iyileştirme projesi’nin birinci etabı için 30 Haziran’da ihaleye çıkılacak.

Fotoğraflar: AA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasında, yılda yaklaşık 3 milyon kişinin ziyaret ettiği Uzungöl’de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle iki etaptan oluşacak projesnin ihale hazırlıklarının devam ettiği belirtildi.

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Uzungöl’ün çevresinin, alana özgü doğal yapı korunarak yapılacağına işaret edilen açıklamada, tarihi ve yöreye özgün iyileştirmeler yapmak amacıyla rekreasyon alanı çalışmalarına başlandığı kaydedildi.

Açıklamada, proje kapsamında görsel estetiğe sahip, doğal, çevreye uyumlu, dayanıklı malzemeler kullanılarak Uzungöl ve çevresindeki günübirlik rekreaktif faaliyetlerin düzenleneceği ortamın sürdürülebilir şekilde yeniden oluşturulmasının amaçlandığına vurgu yapıldı.

Projede 2 kilometre uzunluğunda ahşap korkuluk, kaldırım, bazalt bordür ve rulo çim yapımını içeren birinci etap çalışmalarının, Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararıyla onaylandığı ifade edildi.

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Birinci etap proje ihalesinin, 30 Haziran’da yapılacağı vurgulanan açıklamada, ikinci etap proje çalışmalarının ise devam ettiği aktarıldı.

Büyükşehir belediye başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon ve bölge için çok önemli bir turizm merkezi olan Uzungöl’ün yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olduğuna işaret ederek, hem çevre düzenlemesinin iyileştirilmesi hem de tanıtımı için yoğun çalışma yürüttüklerini belirtti.

Zorluoğlu şunları kaydetti: “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızın desteğiyle sonbaharda yapımına başlayacağımız toplam 12 milyon liralık çevre düzenlemesi çalışmasını kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Uzungöl ile ilgili çalışmalarımızda bize her zaman destek olan Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum.”