Diken

Yaramazlara biraz batar!

Uzungöl’de 118 kaçak yapının yıkımına başlanıyor

Trabzon’un turizm merkezlerinden Uzungöl’de 118 kaçak yapı 5 Ekim’den itibaren yıkılacak.

Fotoğraflar: DHA

Çaykara ilçesinde bulunan Uzungöl, konumu ve manzarasıyla her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Ancak kaçak binalar nedeniyle Uzungöl’de ‘imar kirliliği’ yaşanıyor.

Reklam

İmar barışı kapsamında 862 kaçak yapının sahibi başvuru yaptı. Bunlardan yalnızca 118’i imar barışı standartlarına uygun bulunmadı. Diğer kaçak yapılar kayda alındı.

Valilik, turizm sezonunun sona ermesinin ardından Çaykara belediyesine yazı göndererek yıkım yapılacak yapıların boşaltılmasını ve yıkıma uygun hale getirilmesini istedi.

Çaykara belediyesi, bahse konu yapı sahiplerini tebligatlarla bilgilendirdi. Bölgede yapı sahiplerine yapılarını boşaltmaları yönünde gerekli tebligatlar ulaştırılırken, yıkımların 5 Ekim’den itibaren başlanacağı belirtildi.

Reklam

SON HABERLER

Osman Kavala’nın mahpusluğu utandırıyor

2 Ekim 2019 da Osman Kavala’nın doğum günü. 62 yaşını esaret altında tamamlayıp 63 yaşına giriyor. Türkiye’ye yaşatılan utancın ve kendisine yapılan büyük haksızlığın son bulması umuduyla Osman Kavala’nın doğum gününü kutluyorum.

Halkbank yurt içinde 7 milyar liraya kadar borçlanacak

Halkbank yurt içinde 7 milyar liraya kadar farklı tür ve vadelerde ilave ana sermaye hesaplamasına veya katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçları ihraç edilmesi için genel müdürlüğü yetkilendirdi.

Otogazın litresine 27 kuruş zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bugünden itibaren otogaza 27 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...