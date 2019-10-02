Uzungöl’de 118 kaçak yapının yıkıma başlanıyor

Trabzon’un turizm merkezlerinden Uzungöl’de 118 kaçak yapı 5 Ekim’den itibaren yıkılacak.

Fotoğraflar: DHA

Çaykara ilçesinde bulunan Uzungöl, konumu ve manzarasıyla her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Ancak kaçak binalar nedeniyle Uzungöl’de ‘imar kirliliği’ yaşanıyor.

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İmar barışı kapsamında 862 kaçak yapının sahibi başvuru yaptı. Bunlardan yalnızca 118’i imar barışı standartlarına uygun bulunmadı. Diğer kaçak yapılar kayda alındı.

Valilik, turizm sezonunun sona ermesinin ardından Çaykara belediyesine yazı göndererek yıkım yapılacak yapıların boşaltılmasını ve yıkıma uygun hale getirilmesini istedi.

Çaykara belediyesi, bahse konu yapı sahiplerini tebligatlarla bilgilendirdi. Bölgede yapı sahiplerine yapılarını boşaltmaları yönünde gerekli tebligatlar ulaştırılırken, yıkımların 5 Ekim’den itibaren başlanacağı belirtildi.