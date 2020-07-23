Uzun yaşamak isteyen günde iki saatten fazla TV ya da cepten video izlemesin

Geniş çaplı bir araştırma, televizyon veya cep telefonunda video izleme süresini günde iki saate indirmenin sağlık sorunlarını önleyebildiğini ya da geciktirebildiğini gösterdi.

Fotoğraf: Arşiv

Televizyon izlemekle ilişkilendirilen kanser ve kardiyovasküler gibi hastalık riskleri, izleme süresi iki saat ve altına düşürüldüğünde azalıyor.

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İskoçya’daki Glasgow Üniversitesi’nin yaptığı araştırmada, 37-73 yaş aralığındaki 500 bine yakın katılımcı 12 yıllık süreçte gözlemlendi.

Buna göre, bütün katılımcıların televizyon izleme süresini günde iki saatle sınırlandırması durumunda potansiyel olarak bütün ölümleri yüzde 5.62’si, kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölümlerin ise yüzde 7.97’si önlenebilir ya da geciktirilebilir.

Araştırmaya yalnızca geleneksel anlamda televizyon seyretmek değil, cep telefonundan video izlemek de dahil edildi.

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Araştırmayı yürüten Dr Hamish Foster televizyon izlemeyi kısıtlamanın sağlıkla ilgili birçok olumsuzluğu önleyebileceğini belirterek konuyu bütün yönleriyle anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguladı.

Foster sağlıksız atıştırmalıkların ve düşük sosyoekonomik durumun da televizyon izleme süresi ve sağlıksız olmakla bağlantılı olduğunu belirtti.