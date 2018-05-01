‘Uzun süreli ilişki’ arayanlara: Facebook’tan Tinder’a alternatif flörtleşme uygulaması

Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg sosyal medya ağına ‘çöpçatanlık servisi’ ve ‘geçmişi sil’ özelliklerini ekleyeceklerini söyledi.

NTV’nin haberine göre, Zuckerberg, 2018 yılının ‘izinsiz veri kullanımı’ skandalıyla başa çıkmaya çalışan şirket için yoğun geçtiğini belirterek, kullanıcıların veri güvenliği için daha geniş önlemler alacağını vurguladı.

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Zuckerberg, Facebook’a eklenecek çöpçatanlık aracıyla kullanıcıların kendisine partner aramak için özel bir profil oluşturacağını ve bu profilin arkadaşlarına gösterilmeyeceğini söyledi.

Tinder ve Bumble gibi rakip flört uygulmalarının aksine, Facebook’a gelecek olan flörtleşme özelliğinin uzun dönemli partnerler bulmak için kullanılacağını sözlerine ekledi: “Facebook’ta kendilerini bekar olarak işaretleyen 200 milyon insan var. Yapacağımız uygulama ile gerçek ve uzun dönemli ilişkiler inşa etmek için çalışıyoruz, belki de hepimiz için en çok anlam taşıyan o kişiyi bulmak için.”

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Zuckerberg, flörtleşme özelliğinin tamamen tercihe bağlı olduğunu bildirdi. Buna göre Facebook kullanıcıları arkadaşlarının flört aktivitelerini göremeyecek, ancak kullanıcının partner tercihine göre hali hazırdaki arkadaşlarını ya da ortak arkadaşlarını önerebilecek.

Diğer taraftan kullanıcıyla benzer ilgilere dahil Facebook gruplarındaki ya da etkinliklerdeki kişiler de karşısına potansiyel partner olarak çıkabilecek.

Facebook’un Şef Ürün Sorumlusu Chris Cox ise flört uygulamasındaki sürecin gerçek hayattaki flört sürecinin aynası olduğunu ifade etti.

Facebook, flörtleşme özelliğinin bu yılın sonunda test edilmeye başlanacağını duyurdu.