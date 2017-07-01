‘Uzun sormuşum’: Madımak sanıklarının akıbetini soran CHP’li Altıok’a ‘cevap yok’ 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok Akatlı’nın, Sivas’ta 33 aydının yakılarak öldürüldüğü Madımak katliamı sanıklarının akıbeti hakkında verdiği soru önergesi işleme alınmadı.

‘Uzun sormuşum demek’

Önerge ve işleme alınmadığına dair TBMM Başkanı İsmail Kahraman imzalı yanıtı Twitter hesabından paylaşan Altıok, “Sivas Katliamı benim özel yaşamım olduğu için! Uzun sormuşum demek. Pardon! Şimdiye kadar soru seçerek önerge yanıtlayanlardan yanıt geldi” dedi.

Sivas Katliamı benim özel yaşamım olduğu için! Uzun sormuşum demek. Pardon! Şimdiye kadar soru seçerek önerge yanıtlayanlardan yanıt geldi. pic.twitter.com/m7kWRe3ZMD — zeynep altıok akatlı (@zeynabelle) 1 Temmuz 2017

Katliamda babası şair Metin Altıok’u kaybeden Altıok’un önergesinde, uzun yıllar süren yargılama sonucunda ceza alan 38 sanıktan 13’ünün 1 Haziran 2005’te yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu gereği salıverildiği hatırlatılıyor.

Mahkeme daha sonra bu kararı geri alsa da salıverilen sanıklardan yedisinin yakalanamadığı ve bu sanıkların yargılandığı ek davada zaman aşımı kararı verildiğine dikkat çekilen önergede, adalet arayışının sürmesine karşın kamuoyunun ve ailelerin yeterince bilgilendirilmediği savunuluyor.

Bozdağ’a yedi soru

Önergede, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istenen yedi soru şöyle:

“1- Halen cezaevinde bulunan hükümlülerin sayısı kaçtır? Bu hükümlülerin isimleri nelerdir?

2- İnfazı tamamlanıp serbest kalan hükümlü sayısı kaçtır? Bu hükümlülerin isimleri nelerdir? Bu hükümlüler ne kdar süre cezaevinde kalmıştır?

3- Hakkında arama ve yakalama kararı olan sanık sayısı kaçtır? Bu sanıkların isimleri nelerdir?

4- Firari sanıkların yurt dışından olduğu tespit edilen sayısı kaçtır? Bu sanıkların isimleri nelerdir? Bu sanıkların hangi ülkelerde olduğu tespit edilmiştir?

5- Hakkında yakalama kararı bulunana sanıkların yakalanması için ne gibi çalılmalar yürütülmektedir? Firari oldukları ülkelere talep yazıları gönderilmiş midir? Gönderilmişse ne zaman gönderilmiştir?

6- Kırmızı bültenle aranan sanık var mıdır? Varsa sayısı kaçtır? İsimleri nelerdir?

7- Son dönemde yazılı ve görsel medyada Sivas Katliamı hükümlülerinin cezaevinden gönderdiği mektuplarla ‘masum olduklarına’ ilişkin yaygın bir algı operasyonu yürütüldüğüne tanıklık etmekteyiz. Ayrıca Temmuz 2014 tarihli Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurumu raporunda da sanıkların sorumluluğu perdelenmiş ve tüm kusur kamu yönetimine yüklenmek istenmiştir. Bu çerçevede bakanlığınız Sivas Katliamı hükümlülerinin daha önce başka katliamların sanıklarının, suikastların katillerinin sessizce torba yasalarla serbest bırakıldığı gibi serbest bırakılmasına dair bir çalışma mı yürütmektedir? Bu algı operasyonlarıyla kamuoyu buna mı alıştırılmak istenmektedir?”

‘Kısa ve gerekçesiz’ olmalıymış

TBMM Başkanı İsmail Kahraman imzalı yanıtta, meclis iç tüzüğünün 96’ncı maddesine göre önergedeki soruların ‘kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri sürülmeksizin; kişilik ve özel yaşama ilişkin konuları içermemesi’ gerektiği belirtildi.

Yine 97’nci maddeye göre istişare amaçlı konular içeren soruların kabul edilmeyeceği dile getirilen yazıda, yedinci sorunun bu nitelikleri taşımaması nedeniyle önergenin işleme alınmadığı ifade edildi.