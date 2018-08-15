Uzun görüşmenin ardından: Katar, Türkiye’ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Katar’ın Türkiye’ye doğrudan 15 milyar dolar yatırım yapma kararı aldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, çalışma yemeğinde bir araya geldi.

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Yaklaşık üç buçuk saat süren çalışma yemeğinde liderlere Katar Maliye Bakanı Al Emadi ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak eşlik etti. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Katar Emiri Al Sani, Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Katar olarak Türkiye’ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacaklarını bildirdi.