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Yaramazlara biraz batar!

‘Uzun dönem erlerin bedellilere tehdidi’ videosuna TSK’dan idari inceleme

 

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bedelli askerlik hakkında yararlanacak kişileri tehdit eden uzun dönem askerler hakkında idari soruştura başlattı.

AKP’nin bedelli teklifinde 25 yaş üstü olma ve 15 bin lira ödemenin yanısıra 28 günlük temel askerlik eğitim şartı da yer alıyor.

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Bedelli askerlikte 28 gün konuşulurken, sosyal medyada bugun dolaşım giren bir video oldukça tartışma yarattı.

Videoda, üç uzun dönem askerin bedelliyle askere gidecek olanlara sekiz saat nöbet yazacakları tehdidi görülürken, bir asker de ’25 günün 250 gün gibi geleceğini’ söylüyor.

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Videonun viral olmasının ardından TSK harekete geçti.

AA’nın haberine göre Genelkurmay Başkanlığı görüntüyle ilgili idari inceleme başlattı.

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