Uzmanlığını ‘vakıf’ta yapmak için TUS’a giren hekim ‘KHK’lı’ diye tercih yapamadı

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kamudan ihraç edilen doktor Onur Erden, uzmanlık eğitimini vakıf üniversitesinde tamamlayabilmek için TUS’a (Tıpta Uzmanlık Sınavı) girdi, ancak KHK’lı olduğu gerekçesiyle tercih başvurusu değerlendirmeye almadı.

Fotoğraf: Reuters

2019-TUS 1’inci dönem yerleştirme sonuçları dün açıklanmıştı.

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‘Temel tıp bilimleri’ ile ‘klinik tıp bilimleri’ testlerinden sırasıyla 66.13093 ve 65.54168 puan alan Erden, 16 bin 180 kişinin girdiği bu testlerde sırasıyla 809 ve 910 başarı sırasına erişti.

Tıp eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde tamamlayan Erden, aldığı sonuçla tümü vakıf üniversiteleri olmak üzere 19 tercih yaptı.

Erden’in tercih başvurusuna şu yanıt verildi: “Hakkınızda ‘675 Sayılı KHK Kapsamında Kamu Görevinden Çıkarılma’ durumu tespit edilmesi nedeniyle başvurunuz değerlendirmeye alınmamıştır.”

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Bu sonucu Twitter’dan paylaşan Erden şöyle yazdı: “KHK ile ihraç edilmiş bir hekimim. Kamuda çalışmamızın hukuki olmayan bir kararla yasaklanması eğitim hakkımızı engelleyemez, vakıf üniversitelerinde uzmanlık eğitimi alabilirim diyerek bir yıla yakın emek verip TUS’a girdim. 3 satır sonuçla yılların emeğini iç etmek istiyorlar!”