Uzmanlardan yatırımcılara uyarı: Lirada yüksek faize rağmen dikkatli olun

Merkez Bankası (MB) başkanının süresi dolmadan görevden alınmasıyla birlikte uluslararası bankaların foreks uzmanları Türk Lirası için yatırımcılara ‘Yüksek faize rağmen dikkatli olun’ uyarısı yaptı.

İsviçre merkezli banka UBS’in haziranda foreks stratejilerini paylaştığı notunda tavsiye ettiği gelişen ülke paraları arasında TL yok. UBS yüksek getirili gelişen piyasa paraları sepetinde Endonezya rupisi, Hint rupisi ve Güney Afrika randı olduğunu yazdı.

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Notun ilgili bölümünde yatırımcıların nispeten seçici olması gerektiği ve büyük borç ihraç eden piyasalardaki enstrümanların kısa vadeli olarak tercih edilmesi tavsiye ediliyor. Raporda şöyle bir ifade de yer alıyor: “Türk Lirası gibi para birimlerine karşı da – yüksek faiz oranlarına rağmen – dikkatli olmanız konusunda uyarıyoruz.”

Worth taking a step back on Turkish Lira to note that this currency has trend depreciated for the last 10 years. Underlying issue is that global capital markets are unwilling to fund growth that comes with large current account deficits, unless the Lira gets cheaper and cheaper. pic.twitter.com/kusy6EsFGT — Robin Brooks (@RobinBrooksIIF) July 7, 2019

Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Robin Brooks de bugün Twitter hesabından Türkiye ekonomisi ve liraya ilişkin paylaşımlar yaptı.

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Yatırım Bankası Goldman Sachs’ın eski baş foreks stratejisti de olan Brooks şunları kaydetti:“Reel efektik anlamda Türk lirası 2013’ün başından bu yana yüzde 36 değer kaybetti – Gelişen piyasalarda açık ara en zayıf performansı sergileyen para birimi. Böyle büyük bir develüasyon normalde tekrar bir değerleme getirir fakat bizim modellemelerimize göre cari dengedeki düzeltme hala tamamlanmamış olduğundan Türk lirası da hala ‘adil değerine’ yaklaşmadı bile.”

In real effective terms, the Turkish Lira is down 36% since 2013, the weakest currency by far across EM. Such a big devaluation ordinarily signals material undervaluation, but our model says we are merely near fair value, given that current account adjustment is still incomplete. pic.twitter.com/nVnKnmxkBm — Robin Brooks (@RobinBrooksIIF) July 7, 2019

Oxford Economics’in ‘Yeni gelişen piyasa para birimi krizini yönetmek’ adlı raporunda da Türk Lirası ve Arjantin Pesosunun kırılganlığının devam ettiğine dikkat çekildi.

Türkiye’de geçen yıl yaşanan para birimi krizi sonucu kredilerin de azaldığına dikkat çekilen raporda şöyle dendi: “Geçtiğimiz yıldan bu yana Arjantin pesosu ve Türk lirasında ciddi oranda iyileşme görülse de bu iki para birimi piyasada beklentilerde yaşanacak yeni bir kötüleşmede en kırılgan olan iki para birimi olmaya devam ediyor.”