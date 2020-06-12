Uzmanlardan öneri: ‘Corona’dan korunmak için çocuk felci aşısı kullanılabilir

Dünyada Covid-19 aşısı geliştirme çalışmaları sürerken, ABD’de alanında öncü uzmanlar tarafından kalem alınan makalede corona virüse karşı halihazırda var olan çocuk felci aşısı kullanılmasını önerdi.

Fotoğraf: Reuters

Science dergisinde yayınlanan makalede çocuk felci aşısının başka birçok enfeksiyona karşı da koruma sağladığına dair pek çok delil olduğuna dikkat çekildi.

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Ağız yoluyla uygulanan çocuk felci aşısının güvenli, ucuz, uygulaması kolay ve yılda 1 milyar doz üretildiği için kolayca ulaşılabilen bir seçenek olduğu belirtildi.

Makalenin yazarları arasında ise AIDS’e neden olan virüsü (HIV) keşfedenlerden Dr. Robert Gallo ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) aşı bölümünün baş araştırmacılarından Konstantin Chumakov bulunuyor.

Hem çocuk felcine neden olan polio virüsü hem de corona virsünün pozitif yönlü tek iplikli RNA virüsleri olduğuna dikkat çekilen makalede iki virüsün de ortak bağışıklık mekanizmalarından etkilenme olasılıklarının yüksek olduğu belirtildi. Bu sebeplerle ağızdan uygulanan çocuk felci aşısının Covid-19’a karşı geçici koruma sağlayabileceği ifade edildi.

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Makalede çocuk felci aşısının yan etkilerinin de çok nadir olduğunu, üç milyon dozda bir görülebildiğini, bunun da immünkompromize (bağışıklık sistemi açısından tehlikede) çocuklarda olabildiği hatırlatıldı.

Söz konusu aşı çocuk felcinini dünyada neredeyse tamamen yok etmişti.