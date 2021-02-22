Uzmanlardan Karadeniz için 15 günlük tam kapanma ve bölgesel karantina önerisi

Uzmanlar, 8-14 Şubat tarihleri arasında orana vurulunca en çok vakanın görüldüğü ilk beş ilin yer aldığı Karadeniz bölgesi için 15 günlük tam kapanma, ulaşım kısıtlaması ve bölgesel karantina önerisinde bulundu.

Fotoğraf: DHA

Söz konusu tarihlerde Covid- 19 vaka sayılarının en yüksek olduğu yerler sıralamasında ilk beşte Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun yer alıyordu.

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Karadeniz bölgesinde çalışmalarını sürdüren filyasyon ekipleri, son günlerde Covid-19’un en fazla cenaze namazları, taziye ve aile içi ev ziyaretlerinde yayıldığını tespit etti. Vaka sayılarının yüksek olduğu illerde hafta sonu kısıtlamalarında ilçe geçişlerine, köy ve mahallelere çıkışlara yasak getirildi, cenaze namazlarına katılım 30 kişiyle sınırlandırıldı.

Trabzon Tabip Odası Başkanı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Yaşar Kibar Güven, Trabzon ve çevre şehirlerde Covid-19 vakalarının diğer şehirlere göre hızlı artmasını, şehirlerarası hareketlilik ve köy bağlantıları olarak değerlendirdi.

Bölge sakinlerinin, kısıtlamaların olduğu hafta sonu için köylere gittiğini belirten Dr. Güven şunları söyledi: “Köylerde hayat daha serbest olduğu, maske ve mesafe ortadan kalktığı, bir ev içinde de aileler topluca yaşadıkları için hafta sonunu köyde geçirmek istiyorlar. Hafta sonunu köyde geçiren insanlar şehirlere döndükleri zaman bunun yansımalarını görüyoruz. Arkadaşlarımızın çoğu da aile içindeki Covid-19 vakası devamlılığını dile getirmekteler. Ailede birisi Covid-19 hastası olunca, diğerlerinde görülme ihtimalinin daha çok olduğunu söylemek gerek. Bu durum da geçen hafta yayınlanan haftalık hasta oranlarında Trabzon’u birinci yapıyor.”

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Tedbirlerin artırılmaması halinde vakaların artmaya devam edeceğini belirten Dr. Güven sözlerini şöyle sürdürdü: “Demek ki bu Karadeniz’e yönelik bir durum. Ortak özelliğimiz, Karadeniz bölgesinde hepimizin köy bağlantısı ve şehirlerarası ilişkimiz var. Bunu kesmeliyiz. Gerekirse şehirlerarası bağlantıların önü kesilmeli. Aynı tedbirler alınırsa bir sonraki hafta da yine aynı olacak. Vaka sayısı yüksek ve diğer illere göre oran yukarıda olan bu dört ilin arasındaki ilişkiler sınırlandırılmalı, daha kati tedbirler alınması lazım. Gerekirse bölgesel karantina da düşünülebilir.”

Mutasyonlar

KTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın da Samsun ile Rize arasında bölgesel olarak özel tedbirler uygulanması gerektiğini ifade etti.

Mutasyonlara da değinen Prof. Dr. Aydın “Şehirlerimizde bilinen mutasyonlar var ama bilinmeyenin varlığının da analizlerinin yapılması lazım. Karadeniz bölgesi için epidemiyolojik verilerle analize ihtiyaç var. Bölgedeki bu durumun devamı veya bunu kırmanın mutlaka bir yolunun bulunması gerekiyor” dedi.

Bunun için en azından 15 günlük tam kapanmayı öneren Prof. Dr. Aydın şöyle devam etti: “Eğer bu yasakları bir bölgede uygular da, Karadeniz sahili boyunca diğer şehirlerde uygulamazsanız kuluçka döneminden sonra tekrar aynı sayıya gelebiliriz. Tam kapanmayı Samsun’dan Rize’ye kadar istiyorum. Aksi halde tekrar olarak aynı sonuçlara kısa süre içerisinde çıkabileceğimizi düşünüyorum. Samsun’dan Rize’ye kadar olan bölge için bölgesel bir karantina uygulanması gerekmektedir. 15 günlük bir kapanmanın bu bölge için masaya yatırılıp değerlendirilmesi gerekir.”