Uzmanlardan ‘Gebze-Halkalı’ uyarısı: Hazır değil, telafisi imkânsız kazalara neden olur

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) 31 Mart’taki yerel seçimden önce hizmete girmesi planlan Gebze ile Halkalı arasındaki yeni banliyö hattının henüz açılmaya uygun olmadığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Hattın Marmaray’la entegre şekilde Gebze ile Halkalı arasını 115 dakikaya düşürmesi bekleniyor.

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Yapımına 2004 yılında başlanan Gebze-Halkalı arasındaki toplam 76 kilometrelik yolun beş istasyondan oluşan 13.6 kilometrelik boğaz tüp geçişi 29 Ekim 2013 yılında açılmıştı.

‘Telafisi imkânsız kazalara neden olacak’

Evrensel’in haberine göre, Haydarpaşa Garı’nda açıklama yapan BTS yetkilileri, “Gerek teknik olarak gerekse personel açısında hayati derecede eksikliler var” dedi.

BTS Genel Başkanı Hasan Bektaş ise şöyle konuştu: “31 Aralık 2018 tarihine yetiştirilemeyen Marmaray projesinin yüzeysel hatları henüz test ve sertifikasyon süreci tamamlanmadan 31 Mart 2019 yerel seçimlere yönelik bir şov açılış yapılacaktır. Gebze-Halkalı hattının açılması telafisi imkânsız kazalara neden olacağından başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD Genel Müdürlüğü ve sertifikasyon teşkilatını uyarmayı görev olarak kabul ediyoruz.”

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Ayrılık Çeşmesi kapatılmıştı

İmar planları büyükşehir meclisinde onaylanan İstanbul Havalimanı-Halkalı metro hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı projelerinin de Gebze-Halkalı-Marmaray hattıyla entegre olması planlanıyor.

Gebze-Halkalı Marmaray hattının tamamlanmakta olan kısımlarının hizmete alınması amacıyla bir süredir sistem ve tren testleri yapılıyor. Bu sebeple de Ayrılık Çeşmesi-Üsküdar arasındaki mesafe için geçici olarak tahsis edilen ücretsiz otobüs seferleri kullanılıyor.