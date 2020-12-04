Uzmanlara göre Pfizer’in aşısı gündemimizde değil: Saklama ünitesi yok

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Pfizer ile BioNTech’in geliştirdiği ve batı ülkelerinde büyük rağbet gören ‘corona’ aşısının Türkiye’nin gündeminde olmadığını belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Milliyet’ten Mert İnan’a konuşan Bilim Kurulu üyesi Ceyhan, Türkiye’de bu aşıyı muhafaza edecek koşullar olmadığını belirtti.

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Ceyhan şöyle konuştu: “Pfizer’ın aşısının eksi 70 derece saklanması gerekiyor. ABD’de bile bu kadar fazla saklama ünitesi yok. Bizim bile Hacettepe Tıp Fakültesi olarak bünyemizde sadece iki adet 150’şer kutu alabilen dolap mevcut. Bir eczane 50, 60 aşı satacak diye 10 bin dolarlık saklama ünitesine yatırım yapamaz. Bu nedenle aşının eczanelerde satışı mümkün görünmüyor. Şayet firma, eczanelere gerekli saklama koşullarını sağlayacak dolapları temin ederse, Pfizer aşısı Türkiye’de satılabilir.”

Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak da eczacıların eksi 70 derecede aşı saklayacak depolama imkanları olmadığı gibi böyle bir masrafın altından kalkılamayacağını ifade etti.

Çolak, eczanelerde ancak Çin tarafında üretilecek ve eksi 2 ile 8 derece arasında saklanabilecek aşıları muhafaza edebileceklerini kaydederek, “Eksi 70 derece saklanması gereken aşının hangi ulaşım yoluyla ve şartlarda geleceği de meçhul” diye konuştu.

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Pfizer’in aşısının eczanede uygulanamayacağını, hastane ortamında yapılması gerekeceği belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de ağırlıklı olarak Çin’de, Pfizer’inkinden farklı bir yöntemle geliştirilen aşının uygulanacağını söylemişti.