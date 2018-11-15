Uzmanlara göre kriptoparada ‘iç savaş’ var: Projelerde para suyunu çekti

Finans uzmanı Meltem Demirörs, son 24 saatte büyük değer kaybeden kriptoparaların kriz yaşadığını belirterek, “Kriptopara projelerinde para suyunu çekmeye başladı. Çalışanların işine son vermeye başlayıp maliyet kısma yoluna gidecekler” dedi.

Fon yöneticisi Brian Cally ise değer kayıpları için “Kriptopara iç savaşı çıkmış gibi” diye konuştu.

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En büyük kriptopara Bitcoin’in piyasa değeri son bir günde yüzde 12,3 değer kaybederek, Ekim 2017’den bu yana ilk kez 100 milyar doların altına geriledi.

Bitcoin’den sonra en büyük iki kriptopara olan Ethereum ve XPR de sırasıyla yüzde 13 ve yüzde 15 değer kaybetti.

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Kriptopara yatırımcısı ve dünyanın önde gelen üniversitelerinde konuya ilişkin eğitimler veren CoinShares Strateji Sorumlusu Meltem Demirörs, CNBC’deki programda kriptoparaların krizde olduğunu söyledi.

Demirörs şöyle konuştu: “Bazı kriptoparalarda kayıplar yüzde 95’i bile buldu. Çoğu kriptoparada aylık hacim 10 milyon doları bile bulmuyor. Kriptopara projelerinde para suyunu çekmeye başladı. Çalışanların işine son vermeye başlayıp maliyet kısma yoluna gidecekler. Sektörde bir konsolidasyon olacak. Aynı dot.com balonunda olduğu gibi ilk harekete geçen şirketler hayatta kalabilecek. Bitcoin’in de bu kadar süre hayatta kalmasını sektörün ilklerinden olmasına bağlıyorum.”

Kriptopara fonlarını yöneten BKCM’nin kurucusu ve CEO’su Brian Cally de sorunun Ağustos 2017’de Bitcoin’den ayrı işlem görmeye başlayan alt birim ‘Bitcoin Cash’ yüzünden yaşandığını belirterek, “Kriptopara iç savaş çıkmış gibi. Simsarlar endişeli ve satışa başladı. Bugün piyasada izlediğimiz şey bu” dedi.

2080 kripto paranın 15 bin 770 farklı kripto para piyasasında işlem gördüğü kriptopara pazarının toplam büyüklüğü 180 milyar dolara geriledi. Toplam kriptopara piyasasının hacmi yıl başından bu yana yüzde 70’in üzerinde eridi.