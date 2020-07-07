Uzmanlar: Yaban hayatı korunmazsa hayvandan insana bulaşan hastalıklar artar

Bilim insanları, yaban hayatı ve çevrenin korunması için harekete geçilmediği takdirde hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların (zoonotik hastalık) artacağı konusunda uyarıda bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Uluslararası Hayvancılık Araştırma Enstitüsü’nün ortak hazırladığı raporda, zoonotik hastalıkların yılda 2 milyon kişinin ölümüne neden olduğuna dikkat çekildi. Raporu hazırlayan bilim insanları, Ebola, SARS, Zika, Batı Nil humması ve Covid-19’un bu hastalıklara dahil olduğunun altını çizdi.

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Bilim insanlarına göre hayvani proteine talebin artması, sürdürülebilir tarım politikalarının uygulanmaması, tarım arazilerinin sürekli azalması, doğal kaynakların tüketilmesi ve iklim değişikliği bu hastalıkların artışının başlıca nedenleri. Bunlar, insanoğlu ve hayvan arasındaki ilişkide değişim yaşanmasına neden oluyor.

Covid-19’un maliyeti

Covid-19’un iki yıl içinde küresel ekonomiye maliyetinin 9 trilyon dolar (61.8 trilyon lira) olacağı öngörülüyor.

UNEP İcra Direktörü Inger Andersen, geçen yüzyıl içinde altı büyük corona virüsü salgını yaşandığını anımsatarak şunları söyledi: “Son 20 yılda, Covid-19 öncesinde zoonotik hastalıkların faturası 100 milyar dolar oldu. Orta sınıfın ağırlıklı olduğu ve yoksul ülkelerde fazla dikkate alınmayan şarbon, kuduz gibi hastalıklar nedeniyle iki milyon kişi ölüyor.”

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Et tüketiminde yüzde 260 artış

50 yılda et üretminin yüzde 260 arttığını vurgulayan Andersen şöyle devam etti: “İnsanlara bulaşan hastalıkların yüzde 25’i barajlar, sulama ve fabrika çiftçiliğinden kaynaklanıyor. Seyahat, ulaşım ve gıda tedarik zincirleri sınırları ve mesafeleri ortadan kaldırdı. İklim değişikliği de patojenlerin yayılmasına katkıda bulundu. Bilim net, yaban hayatı sömürmeye ve ekosistemlere zarar vermeye devam ettiğimiz sürece önümüzdeki yıllarda hayvanlardan insanlara bulaşan bu hastalıklarda artış bekleyebiliriz.”

Andersen, salgınların tekrar etmemesi için hükümetlere sürdürülebilir tarım politikaları üretmeleri, biyolojik çeşitliliği artırmak için çaba sarfetmeleri ve bilimsel araştırmalara fon ayırmaları yönünde çağrı yaptı.