Uzmanlar: Virüsün yayılması yazın yavaşlasa bile, salgına etkisi çok küçük olur

“Corona virüsünün yayılması yazın gelişiyle azalacak mı?” Covid-19 salgının ilk gününden beri akıllardaki bu soru, zaman zaman uzmanları da ikiye bölüyor. Sorunun henüz bir cevabı yok. Üstelik azalsa bile uzmanlara göre bu beklenilen rahatlamayı yaratmayabilir.

Fotoğraf: Reuters

Grip enfeksiyonu salgınları yazın gelişiyle neredeyse durma noktasına geliyor. Yaz mevsiminin yeni tip corona virüsü üzerinde benzer bir etki yaratıp yaratmayacağı uzmanların çok yakından gözlemlediği bir süreç.

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Guardian’ın haberine göre Britanya’da yapılan araştırmalar corona virüsünün soğuk algınlığına sebep olan diğer türlerinin, mevsimsel bir örüntüsü olduğunu gösteriyor. Bu örüntüye göre virüsün bulaşma hızı kışın zirve yaparken, baharda duruyor. Yazın ise virüsün çok az bir kısmı bulaşıcı olmaya devam ediyor.

Sık görülen corona virüsü türleri HCoV-NL63, HCoV-OC43 ve HCoV-229E üzerine yapılan ve geçen hafta yayımlanan bir araştırmaya göre şubat ayında yüksek olan enfeksiyon oranları yazın çok düşük seyrediyor. Corona virüslerin mevsimsel davranışlar gösterdiğine işaret eden başka araştırmalar da var.

Fakat araştırmanın baş yazarı Rob Aldridge şöyle bir uyarıda bulunuyor: “Corona virüsün yayılımında yazın azalma görebiliriz ancak kış geldiğinde hala çok sayıda enfekte olabilecek risk grubunda insan olursa, durum yeniden tersine dönebilir.”

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Aldridge bunun yeni tip corona virüsü olduğunu da hesaba kattığımızda yazın diğer corona virüsler gibi azalma göstereceğinden emin olmadıklarını söyleyip en doğrusunun mevcut tedbirlere uymaya devam etmek olduğunu belirtiyor.

Imperial College London’dan virolojist Michael Skinner da mevsimsel değişikliklerin virüsün yayılmasında rol oynayacağını söylüyor ancak uyarıyor: “Sosyal mesafelenme tedbirlerinin yarattığı etkiye kıyasla bu çok küçük bir etki yaratacaktır. Bu marjinal etki kendimiz izole etmenin yerini tutmaz”.