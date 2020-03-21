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Yaramazlara biraz batar!

Uzmanlar uyardı: Küresel panik, gıda fiyatlarını yükseltebilir

Covid-19 salgını, küresel ölçekte gıda üretimini ve tedarik zincirlerini olumsuz etkiliyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) paniğin gıda fiyatlarını yükseltebileceği uyarısında bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’in sorularını yanıtlayan FAO baş ekonomisti Abdolreza Abbassian, “Bu bir arz meselesi değil, gıda güvenliği üzerinde davranışsal bir değişiklik. Örneğin büyük toptancılar mayıs veya haziran aylarında buğday veya pirinç sevkiyatı yapamayacağını düşünürse ne olur? Bu algı, küresel gıda krizini doğuruyor” dedi.

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Uzmanlar, ABD Chicago Borsası’nda, buğday vadeli işlemlerinde bu hafta yüzde 6’dan fazla artış kaydedildiğini, bunun son dokuz ayın en büyük haftalık kazancı olduğunu söyledi.

Dünyanın en büyük ikinci tahıl ihracatçısı Tayland’da pirinç fiyatlarının Ağustos 2013’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktığı belirtildi. 

Fransa yurt içinde artan tahıl talebini karşılayabilmek için fabrikalarda ve limanlarda çalışacak personel bulmaya uğraşıyor. Avrupa Birliği ülkelerinin ‘pandemi’ nedeniyle sınırlarını kapatmaları da gıda arzını olumsuz etkiliyor. 

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ABD buğday stokunu artıracak

Bununla birlikte, ABD Tarım Bakanlığı (USDA), bir önceki yıl 277.57 milyon ton buğday stokunun, bu yılın haziran ayı itibariyle 287.14 milyon tona çıkacağını tahmin ediyor. 

Dünya genelinde ise bir önceki yıl 175.3 milyon ton olan pirinç stokunun, bu yıl itibariyle 182.3 milyon tona yükseleceği tahmin ediliyor. 

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