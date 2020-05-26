Uzmanlar uyardı: İki yaşından küçük çocuklara maske takmayın, boğulabilirler

Japon Pediatri Birliği nefes almayı zorlaştırdığı ve boğulma riskini artırdığı için iki yaşından küçük çocukların maske takmaması gerektiği konusunda uyardı.

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Dünyada Covid-19 tedbirleri kademeli olarak gevşetilirken, uzmanlar ve hükümet yetkilileri virüsün yayılmasını önlemek için maske takılmasını öneriyor.

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Ancak uzmanlar iki yaşın altındaki çocuklar için maske takmanın tehlikeli olacağını belirtti.

Japon Pediayatri Birliği’nin açıklamasında bu yaşlardaki çocuklarda havanın akışını sağlayan geçiş yolları dar olduğundan maske kullanımın kalbe yük binmesine neden olacağı belirtildi.

Şimdiye kadar çocuklarda ‘corona’ vakalarının az görüldüğünün altı çizilen açıklamada, çoğu çocuğun virüsü diğer aile üyelerinden kaptığı kaydedildi.