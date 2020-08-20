Uzmanlar: Türkiye salgının göbeğinde, yoğun bakım servisleri alarm veriyor

Türkiye, günlük ‘corona’ vaka sayısında 1300’ü aşarken, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Necmettin Ünal’a göre Türkiye şu an ‘salgının göbeğinde’ yer alıyor. Uzmanlar, Anadolu’daki yoğun bakım yatak sayılarının ‘tahmin edilemeyecek kadar hızlı’ şekilde yetmez hale gelebileceğini söylüyor.

Fotoğraf: DHA

BBC Türkçe’den Fundanur Öztürk’e konuşan Ünal, Türkiye’nin birinci dalgada ikinci tepe noktasını yaşadığını ve çemberin giderek daraldığını ifade etti.

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Ünal, bazı şehirlerden yoğun bakım kapasitelerinin dolduğu yönünde bilgi geldiğini, Sağlık Bakanlığı’nın ise bu konudaki bilgileri paylaşmadığını kaydetti.

Ünal, eskiden Covid pozitif ya da tomografik bulgusu olan her hastanın hastanede yatırıldığını ancak şu an kişi pozitif olsa dahi belirtileri az ise eve yollandığını belirtti.

Hastanelerin yükünü azaltmak için bu politikanın doğru olduğunu değerlendiren Ünal, eve yollanan kişilerin mutlaka ‘takip edilmesi’ gerektiğinin altını çizdi.

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‘Alarm veriyor’

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel ise, Türkiye’de yeni bir zirve atağı yaşanmakta olduğunu ancak ilkinden farklı olarak İstanbul’da değil Anadolu illerindeki yoğun bakım servislerinin ‘alarm verdiğini’ söyledi.

Cinel, ilk dalganın en yoğun İstanbul’da yaşandığını ve bunu atlatmakta başarılı olduklarını belirterek, “Ancak derneğimiz çeşitli illerdeki üyelerden aldığı bilgilere göre şimdiki vaka artışlarında İstanbul dışı yani Anadolu illeri başı çekiyor. İstanbul’daki yoğun bakım rezervlerimiz fazla ama o şehirlerde rezerv kalmadı” dedi.

Cinel’e göre, pandeminin ilk döneminde İstanbul’da yapıldığı gibi bu kentlerde de yoğun bakım yatak kapasitesini yüzde 25’lere varan seviyelerde artırmak mümkün değil.

Cinel, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Malatya illerini örnek vererek, “Bu şehirlerdeki acil olmayan sağlık hizmetleri ötelenebilir ve böylece ameliyathaneler yoğun bakıma çevrilebilir, yatak sayısı artırılabilir” dedi.

‘Sağlık çalışanları tükenmek üzere’

Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Ebru Kıraner de son günlerde artan vaka sayılarıyla birlikte Ankara, Şanlıurfa, Gaziantep, Artvin, Ordu, Malatya, Konya ve Kayseri’deki üyelerden çok ciddi bildirimler adıklarını ifade etti.

Kıraner şöyle konuştu: “Meslektaşlarımız artık yoğun bakım yatak kapasitelerinin dolmaya başladığını ve yetişemediklerini ifade ediyorlar. Zaten kısıtlı olan imkanların böyle giderse tamamen yetersiz kalacağını söylüyorlar.”

Kıraner, henüz yoğun bakım yatağı sorunu yaşamayan İstanbul için de çok iyimser olmamak gerektiğini çünkü sağlık çalışanlarının artık tükenmekte olduğunu söyledi.