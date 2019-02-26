Uzmanlar: Starbucks kenevirli içecek çıkartan ilk büyük zincir olabilir

Araştırma şirketi Cowan analistleri, kahve devi Starbucks’ın kenevir içeren içecek sunan ilk büyük zincir olabileceğini öne sürdü. Analize göre kenevirli ürünlerin perakende satışları altı yıl içinde 16 milyar dolara (yaklaşık 85 milyar lira) yükselecek.

Fotoğraf: Reuters

Yahoo Finance’te yer alan habere göre, Cowan hafta başında yayınladığı kenevir pazarına ilişkin kapsamlı analizinde ‘kanabinoid’ (CBD) içeren ürünlerin perakende satışlarının 2025 itibariyle 16 milyar dolara yükseleceğini öngördü.

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Cowan analisti Andrew Charles raporda sektörün dinamiklerinin çok akışkan olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Dinamikler çok değişken ve muhtemelen Starbucks gibi kahve sektöründeki büyük oyuncuların kullanımını geciktirecek. CBD yağının gıda ve içeceklerde katkı maddesi olarak kullanılmasına ilişkin yasa değişirse, Starbucks’ın da bu içeriği kullanmaya başlayacağını düşünebiliriz.”

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ABD’de bağımsız butik kahve dükkanları ve restoranların içeceklere CBD katması yeni bir eğilim. Fakat bu durum ABD’nin farklı eyaletlerindeki yasa düzenleyicileri CBD’nin katkı maddesi olarak kullanılmasını yasaklamaya yöneltiyor.

Cowan içki, tütün ve kenevir sektöründen sorumlu kıdemli araştırma analisti Vivien Azer, Google aramalarındaki artışı ve Amazon’daki kenevir ürünlerinin satışının dört katına çıkmasını ilginin arttığının kanıtı olarak değerlendiriyor.